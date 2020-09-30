Самая красивая стюардесса России порадовала поклонников эффектными фото в белье

Под фотографиями девушка порассуждала о том, как назвать будущего малыша. Она отметила, что было бы очень здорово, если ребенок мог сам выбрать себе имя. Бортпроводница рассказала о нескольких именах для малыша, которые нравятся ей, и которые она обсуждала со своим мужем и мамой.

Будущие родители решили не торопиться с выбором имени, и решить это, когда малыш появится на свет. Алена обратилась за советами по этому важному вопросу к своим подписчикам – спросила, как они пришли к решению, и в какой именно момент его приняли.

В комментариях подписчики дали будущей маме советы, как назвать малыша и рассказали о своих любимых именах.