Самая красивая стюардесса России порадовала поклонников эффектными фото в белье
Фото: www.instagram.com/alenastewardess/
Самая красивая стюардесса России – петербурженка Алена Глухова, показала подписчикам эффектные и соблазнительные фотографии.
Глухова – вице-мисс мира в категории "Топ самых красивых стюардесс", и пользуется большой популярностью в социальных сетях.
Девушка продемонстрировала подписчикам откровенные фотографии – уютный бежевый комплект из короткого топа и шортов, а заодно великолепную фигуру. Стюардесса отлично выглядит, загорелая, стройная и подтянутая.
Алена сохранила фигуру, несмотря на то, что она находится в положении, часто делится в своем блоге тем, как проходит ее беременность, и своими мыслями о будущем материнстве.
«Фото – бомба», «Алена, вы просто шикарны», «Вау! Какая красивая», «Огонь», – пишут подписчики и сравнивают 25-летнюю стюардессу с кошечкой.
Под фотографиями девушка порассуждала о том, как назвать будущего малыша. Она отметила, что было бы очень здорово, если ребенок мог сам выбрать себе имя. Бортпроводница рассказала о нескольких именах для малыша, которые нравятся ей, и которые она обсуждала со своим мужем и мамой.
Будущие родители решили не торопиться с выбором имени, и решить это, когда малыш появится на свет. Алена обратилась за советами по этому важному вопросу к своим подписчикам – спросила, как они пришли к решению, и в какой именно момент его приняли.
В комментариях подписчики дали будущей маме советы, как назвать малыша и рассказали о своих любимых именах.
Фото и видео: Instagram Алены Глуховой
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