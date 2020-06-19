«С папой ничего не страшно»: 8-месячному сыну Тимати сделали первую стрижку на руках у отца

Анастасия Решетова и Тимур Юнусов (Тимати) сделали 8-месячному сыну Рамиру первую стрижку. Чтобы малыш не боялся, отец держал его на руках и все время успокаивал, целуя в голову.

«Представляете, что значит для маленького человека впервые за несколько месяцев выбраться в большой мир? Много новых лиц, шум, суета, да еще и держат его, чтобы побрить какой-то жужжащей штукой. К счастью, с таким стрессом как первая стрижка Ратмир справился на отлично. Мужичок. Решила, что надо чаще его в люди выводить, чтобы привыкал к движухе вокруг себя. Я помню, мне папа рассказывал, как они с мамой меня 2-месячную уже с собой по выставкам таскали», — рассказа о визите в салон красоты Анастасия Решетова.