«С папой ничего не страшно»: 8-месячному сыну Тимати сделали первую стрижку на руках у отца
Фото: Instagram Анастасии Решетовой
Анастасия Решетова и Тимур Юнусов (Тимати) сделали 8-месячному сыну Рамиру первую стрижку. Чтобы малыш не боялся, отец держал его на руках и все время успокаивал, целуя в голову.
«Представляете, что значит для маленького человека впервые за несколько месяцев выбраться в большой мир? Много новых лиц, шум, суета, да еще и держат его, чтобы побрить какой-то жужжащей штукой. К счастью, с таким стрессом как первая стрижка Ратмир справился на отлично. Мужичок. Решила, что надо чаще его в люди выводить, чтобы привыкал к движухе вокруг себя. Я помню, мне папа рассказывал, как они с мамой меня 2-месячную уже с собой по выставкам таскали», — рассказа о визите в салон красоты Анастасия Решетова.
«Если бы меня в восемь месяцев водили к лучшим мастерам в стране», — подписал свое видео Тимати.
Анастасия Решетова и Тимати живут вместе уже несколько лет, но жениться на матери своего сына Тимур не торопится. Не отвел он в загс и модель Алену Шишкову, которая 6 лет назад родила ему дочь Алису. Тимати обожает детей и проводит с ними все свободное время.
Фото и видео: Instagram Тимати, Анастасии Решетовой и Симоны Юнусовой
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