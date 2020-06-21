С папой на качелях: Кейт Миддлтон поделилась новым фото принца Уильяма и подросших детей

«Он так похож на своего отца на этом фото. Не обращайте внимания, что он второй в очереди на трон, будущий король, герцог Кембриджский. Он просто счастливый отец со счастливыми детьми», «Мальчики — копии Миддлтон, двойняшки отца Кейт. А Шарлотта — маленькая версия Королевы», «Невероятное фото», «Он выглядит таким счастливым», «Отличная работа прекрасной и очень талантливой Кейт! И с днем рождения принца Уильяма! Вы, должно быть, так гордитесь своей прекрасной семьей со своей невероятной женой и тремя прекрасными сладкими детьми!» — пишут в комментариях подписчики.

Напомним, принц Уильям и Кейт Миддлтон поженились в апреле 2011 года. Спустя два года у пары родился первенец, принц Джордж. В 2015 году на свет появилась долгожданная дочь, а в 2018 — еще один сын.