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«С днем рождения, сынок!»: Мартину Киркорову исполнилось семь лет

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Мартин и Алла-Виктория Киркоровы

Фото: Instagram Филиппа Киркорова
Филипп Киркоров поздравил сына с днем рождения.

29 июня свой день рождения отмечает сын Филиппа Киркорова Мартин. В своем Instagram король эстрады поделился фотографией именинника с лаконичной подписью: «С днем рождения, сынок!».

Звездные друзья Филиппа присоединились к поздравлениям. «Поздравляю!!!! 🎉😍🌹Как же он на тебя похож. Пусть растёт счастливым и любимым!», — написала Валерия.

«Поздравляю Мартина от всего сердца !!! И желаю ему здоровья и счастья», — написал Николай Басков.

«С днём рождения Мартина! 💐🍦⭐️», — присоединился к поздравлениям Максим Галкин.

«Как же похож на батю😜👍👏!!! От души поздравляю!!! ❤️Всего самого наилучшего сынуле🙌», — написал Денис Клявер.

«С Днём Рождения, маленький Принц! Счастья, здоровья и успехов в учёбе!!!!», — поздравила Зара.

«Филипп, Поздравляем Мартина с Днём рождения! Счастья и удачи ему во всем!», — написала Марина Юдашкина.

У Филиппа Киркорова также есть дочь Алла-Виктория. Певец часто делится с подписчиками фотографиями и видео с участием детей.

Филипп Киркоров поет с детьми

Напомним, дети Филиппа Киркорова рождены от суррогатной матери. Дочку певец назвал в честь любимой мамы и экс-супруги Аллы Пугачевой. По словам артиста, девочка растет более бойкой и раскрепощенной, чем ее застенчивый брат. Воспитанием малышей занимается тетя Киркорова Мария Филипповна. Популярность малышей растет день ото дня. Они выходят вместе с папой на сцену, появляются на телевидени.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

Видео: YouTube/Россия 1

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