«С днем рождения, сынок!»: Мартину Киркорову исполнилось семь лет

29 июня свой день рождения отмечает сын Филиппа Киркорова Мартин. В своем Instagram король эстрады поделился фотографией именинника с лаконичной подписью: «С днем рождения, сынок!».
Звездные друзья Филиппа присоединились к поздравлениям. «Поздравляю!!!! 🎉😍🌹Как же он на тебя похож. Пусть растёт счастливым и любимым!», — написала Валерия.
«Поздравляю Мартина от всего сердца !!! И желаю ему здоровья и счастья», — написал Николай Басков.
«С днём рождения Мартина! 💐🍦⭐️», — присоединился к поздравлениям Максим Галкин.
«Как же похож на батю😜👍👏!!! От души поздравляю!!! ❤️Всего самого наилучшего сынуле🙌», — написал Денис Клявер.
«С Днём Рождения, маленький Принц! Счастья, здоровья и успехов в учёбе!!!!», — поздравила Зара.
«Филипп, Поздравляем Мартина с Днём рождения! Счастья и удачи ему во всем!», — написала Марина Юдашкина.
У Филиппа Киркорова также есть дочь Алла-Виктория. Певец часто делится с подписчиками фотографиями и видео с участием детей.
Напомним, дети Филиппа Киркорова рождены от суррогатной матери. Дочку певец назвал в честь любимой мамы и экс-супруги Аллы Пугачевой. По словам артиста, девочка растет более бойкой и раскрепощенной, чем ее застенчивый брат. Воспитанием малышей занимается тетя Киркорова Мария Филипповна. Популярность малышей растет день ото дня. Они выходят вместе с папой на сцену, появляются на телевидени.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram
Видео: YouTube/Россия 1
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