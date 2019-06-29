«С днем рождения, сынок!»: Мартину Киркорову исполнилось семь лет

Звездные друзья Филиппа присоединились к поздравлениям. «Поздравляю!!!! 🎉😍🌹Как же он на тебя похож. Пусть растёт счастливым и любимым!», — написала Валерия.

«Поздравляю Мартина от всего сердца !!! И желаю ему здоровья и счастья», — написал Николай Басков.

«С днём рождения Мартина! 💐🍦⭐️», — присоединился к поздравлениям Максим Галкин.

«Как же похож на батю😜👍👏!!! От души поздравляю!!! ❤️Всего самого наилучшего сынуле🙌», — написал Денис Клявер.

«С Днём Рождения, маленький Принц! Счастья, здоровья и успехов в учёбе!!!!», — поздравила Зара.

«Филипп, Поздравляем Мартина с Днём рождения! Счастья и удачи ему во всем!», — написала Марина Юдашкина.

У Филиппа Киркорова также есть дочь Алла-Виктория. Певец часто делится с подписчиками фотографиями и видео с участием детей.