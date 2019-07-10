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«С днем рождения, моя жизнь!» Дочери Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко исполнился год

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Семья Тарасовых

Фото: Instagram
Родители трогательно поздравили друг друга с праздником.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко отмечают первый день рождения дочки Миланы. Футболист в Instagram поздравил семью с большим праздником и поблагодарил жену за подаренное счастье.

«Любимая, спасибо тебе за нашу дочь! Ты знаешь, как я люблю тебя и Милашу. Я вас очень люблю и сделаю все, чтобы вы были счастливы и ни в чем не нуждались! Спасибо, что вы есть у меня - я счастлив. С Первым Днем Рождения, моя жизнь!», - написал счастливый отец (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

Анастасия Костенко в поздравительном сообщении поделилась с подписчиками первыми эмоциями после рождения дочери.

«С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ДОЧЕНЬКА! 10/07/18 появилась на свет моя щекастая с ямочками принцесса. Взрыв окситоцина, сумасшедшее головокружение от мысли, что вот это вот чудо - плод нашей любви с @tarasov23 - все это коротко описывает тот день. Уснуть после родов я смогла только под утро. Писала в Заметки телефона свои свежие ощущения и описание этого дня в деталях, от которых наворачиваются слезы счастья.

Все прошло настолько гладко и легко, что я сразу поняла, что с Милашкой( которая полностью оправдывает свое имя), мы поладим и все будет слаженно и позитивно.

Но речь совсем не об этом. Я нахожусь в легком состоянии шока, что год пролетел едва ли заметно, но каким невероятным и сложным одновременно он был.

Расти, наша девочка, такой же позитивной и жизнерадостной. Мы тебя очень любим и сделаем все, чтобы твое будущее было прекрасным и насыщенным», - написала Анастасия Костенко.

Подписчики поздравили семью и пожелали девочке расти умной, красивой и счастливой

8 июля – в День семьи, любви и верности – Дмитрий Тарасов признался, что семья делает его счастливым.

«Их забота и любовь делает меня сильнее и мотивирует скорее восстановиться! С Днем Семьи, друзья! Как это важно в наше время найти и беречь своего человека с общими целями и взглядами на жизнь. Желаю всем обрести свое счастье», - написал футболист.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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