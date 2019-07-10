«С днем рождения, моя жизнь!» Дочери Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко исполнился год

«С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ДОЧЕНЬКА! 10/07/18 появилась на свет моя щекастая с ямочками принцесса. Взрыв окситоцина, сумасшедшее головокружение от мысли, что вот это вот чудо - плод нашей любви с @tarasov23 - все это коротко описывает тот день. Уснуть после родов я смогла только под утро. Писала в Заметки телефона свои свежие ощущения и описание этого дня в деталях, от которых наворачиваются слезы счастья.

Все прошло настолько гладко и легко, что я сразу поняла, что с Милашкой( которая полностью оправдывает свое имя), мы поладим и все будет слаженно и позитивно.

Но речь совсем не об этом. Я нахожусь в легком состоянии шока, что год пролетел едва ли заметно, но каким невероятным и сложным одновременно он был.

Расти, наша девочка, такой же позитивной и жизнерадостной. Мы тебя очень любим и сделаем все, чтобы твое будущее было прекрасным и насыщенным», - написала Анастасия Костенко.