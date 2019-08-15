«С днем рождения, кошечка»: Дарья Повереннова нежно поздравила дочь с 27-летием

Сегодня, 15 августа, свой день рождения отмечает дочь Дарьи Поверенновой и Александра Жигалкина Полина. Актриса показала несколько архивных фотографий именинницы в своем Instagram и посвятила ей несколько теплых строк: «Я очень тебя хотела @polyaray ! И когда в Ноябре 1991-го года узнала, что ты появишься на свет, мы с твоим папой были очень счастливы! Нас не пугали ни трудности, ни отсутствие денег, ни статуса и пр. Мы знали, что сделаем всё, чтобы ты ни в чём не нуждалась, и выросла счастливым, добрым, умным, красивым человеком! Ты такая и есть!».
«И только ты была рядом со мной всегда, когда мне было грустно, одиноко, тоскливо и пр. Ты всегда находила правильные слова, чтобы поддержать меня! Я старалась тебя беречь. И буду беречь всегда! С днём рождения, кошечка!) Я рядом)», — подытожила Дарья.
Многочисленные подписчики присоединились к поздравлениям, в очередной раз отметив, что Дарья Повереннова и ее дочь выглядят, скорее, как сестры или подруги.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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