«С днем рождения, кошечка»: Дарья Повереннова нежно поздравила дочь с 27-летием

Сегодня, 15 августа, свой день рождения отмечает дочь Дарьи Поверенновой и Александра Жигалкина Полина. Актриса показала несколько архивных фотографий именинницы в своем Instagram и посвятила ей несколько теплых строк: «Я очень тебя хотела @polyaray ! И когда в Ноябре 1991-го года узнала, что ты появишься на свет, мы с твоим папой были очень счастливы! Нас не пугали ни трудности, ни отсутствие денег, ни статуса и пр. Мы знали, что сделаем всё, чтобы ты ни в чём не нуждалась, и выросла счастливым, добрым, умным, красивым человеком! Ты такая и есть!».