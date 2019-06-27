Русская жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина рассказала о проблемах со здоровьем сына и желании снова стать мамой

«Мои опасения по поводу материнства были напрасны, это самый прекрасный период в жизни любой женщины, и самое главное, я перестала бояться быть мамой, и если Всевышний мне подарит еще детей, я с радостью приму этот дар. Тем временем наш маленький принц растет и продолжает дарить любовь своим родителям и всем тем, кто также его любит и окружает вниманием и заботой», — поделилась молодая мама.

Напомним, ради женитьбы на модели экс-султан Малайзии Муххамад V отрекся от престола, так как поданные были против его женитьбы на иностранке и христианке.