logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Русская жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина рассказала о проблемах со здоровьем сына и желании снова стать мамой

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Оксана Воеводина

Фото: Instagram Оксаны Воеводиной
Оксана Воеводина написала пост о материнстве.

«Месяц назад я стала мамой прекрасного малыша Исмаила Леона. Моя жизнь изменилась навсегда. Ребенок это огромная радость, и такая же огромная ответственность. Первые две недели жизни Лео очень сильно потерял в весе, и у него сохранялась желтуха, на которую я не обратила особого внимания, так как подумала, что он просто смуглый. Но к первому месяцу жизни он поправился и набрал необходимый вес в плюс 1 кг. Сейчас Лео кушает каждые 2,5 - 3 часа, прекрасно спит на свежем воздухе и обожает, когда его берут на руки. В целом он замечательный и спокойный ребёнок. У меня были опасения, что я не буду спать по ночам, но я уже привыкла к его режиму и нам даже удается выспаться... иногда», — рассказала модель.

«Мои опасения по поводу материнства были напрасны, это самый прекрасный период в жизни любой женщины, и самое главное, я перестала бояться быть мамой, и если Всевышний мне подарит еще детей, я с радостью приму этот дар. Тем временем наш маленький принц растет и продолжает дарить любовь своим родителям и всем тем, кто также его любит и окружает вниманием и заботой», — поделилась молодая мама.

Напомним, ради женитьбы на модели экс-султан Малайзии Муххамад V отрекся от престола, так как поданные были против его женитьбы на иностранке и христианке.

Первенец 26-летней «Мисс Москва - 2015» Оксаны Воеводиной родился 21 мая.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...