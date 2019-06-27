Русская жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина рассказала о проблемах со здоровьем сына и желании снова стать мамой

«Месяц назад я стала мамой прекрасного малыша Исмаила Леона. Моя жизнь изменилась навсегда. Ребенок это огромная радость, и такая же огромная ответственность. Первые две недели жизни Лео очень сильно потерял в весе, и у него сохранялась желтуха, на которую я не обратила особого внимания, так как подумала, что он просто смуглый. Но к первому месяцу жизни он поправился и набрал необходимый вес в плюс 1 кг. Сейчас Лео кушает каждые 2,5 - 3 часа, прекрасно спит на свежем воздухе и обожает, когда его берут на руки. В целом он замечательный и спокойный ребёнок. У меня были опасения, что я не буду спать по ночам, но я уже привыкла к его режиму и нам даже удается выспаться... иногда», — рассказала модель.
«Мои опасения по поводу материнства были напрасны, это самый прекрасный период в жизни любой женщины, и самое главное, я перестала бояться быть мамой, и если Всевышний мне подарит еще детей, я с радостью приму этот дар. Тем временем наш маленький принц растет и продолжает дарить любовь своим родителям и всем тем, кто также его любит и окружает вниманием и заботой», — поделилась молодая мама.
Напомним, ради женитьбы на модели экс-султан Малайзии Муххамад V отрекся от престола, так как поданные были против его женитьбы на иностранке и христианке.
Первенец 26-летней «Мисс Москва - 2015» Оксаны Воеводиной родился 21 мая.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!