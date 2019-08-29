«Рубрика "Гордый Отец"»: Тимати показал, как его 5-летняя дочь покоряет волны

Серфинг — «семейный» вид спорта для Тимати. Он увлекается им сам, а также ставит на доску всех близких.
«Месяц привыкания к рифу (под ногами до него всего полтора метра) и каждый день тренировки, падения, «замывы»... как результат: старт со стенок, без пены и первые повороты по вектору волны», — похвастался звездный отец достижениями 5-летней дочери Алисы.
Невеста музыканта, Анастасия Решетова, тоже встала на доску в отношениях с ним. Сейчас она временно не занимается серфингом из-за беременности. Семейство наслаждается океаном и солнцем, несмотря на громкие заявления модели о том, что рожать она будет в России. По всей видимости, Настя готовится повторить судьбу предыдущей девушки музыканта — Алена Шишкова стала мамой в Доминикане.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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