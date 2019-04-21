Розовое пальто и веточки вербы: дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина делятся весенним настроением

Поклонники Аллы Пугачевой и Максима Галкина восхищены тем, как пара воспитывает своих наследников. Маленькие Лиза и Гарри равнодушны к планшетам и телефонам, ведь вокруг столько всего интересного! Вчера семья Примадонны отмечала православный праздник.
«С Вербным Воскресеньем вас!», — написал звездный папа.
За сутки пост набрал более 800 тысяч лайков. «Ну до чего же славные дети. Здоровья, мира, счастья», «Какие они у вас красивые!!!! Как с открытки. Счастья Вам!!!!!», «Спасибо, Максим, Вас и Вашу семью с праздником, добра, мира, любви и божьей благодати», — пишут поклонники пары.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram