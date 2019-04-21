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Розовое пальто и веточки вербы: дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина делятся весенним настроением

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми

Фото: Instagram Максима Галкина
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Максим Галкин очаровал подписчиков новой фотографией своих детей.

Поклонники Аллы Пугачевой и Максима Галкина восхищены тем, как пара воспитывает своих наследников. Маленькие Лиза и Гарри равнодушны к планшетам и телефонам, ведь вокруг столько всего интересного! Вчера семья Примадонны отмечала православный праздник.

«С Вербным Воскресеньем вас!», — написал звездный папа.

За сутки пост набрал более 800 тысяч лайков. «Ну до чего же славные дети. Здоровья, мира, счастья», «Какие они у вас красивые!!!! Как с открытки. Счастья Вам!!!!!», «Спасибо, Максим, Вас и Вашу семью с праздником, добра, мира, любви и божьей благодати», — пишут поклонники пары.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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