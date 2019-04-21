Розовое пальто и веточки вербы: дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина делятся весенним настроением

За сутки пост набрал более 800 тысяч лайков. «Ну до чего же славные дети. Здоровья, мира, счастья», «Какие они у вас красивые!!!! Как с открытки. Счастья Вам!!!!!», «Спасибо, Максим, Вас и Вашу семью с праздником, добра, мира, любви и божьей благодати», — пишут поклонники пары.