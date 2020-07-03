Россиянкам рассказали, в каком возрасте лучше рожать первого ребенка

При этом акушер-гинеколог отметила, что за последние несколько десятилетий россиянки, как и все женщины в мире, стали позднее задумываться о ребенке. Раньше они стремились родить первенца до 25 лет, сейчас же это происходит в более зрелом возрасте, часто после 30-ти. Однако специалист добавила, что при подобном сценарии нельзя пренебрегать медицинским контролем при ведении беременности и соблюдать все рекомендации, потому что чем старше женщина, тем выше риск развития осложнений.

Фото: pixabay

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