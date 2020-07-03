Россиянкам рассказали, в каком возрасте лучше рожать первого ребенка
В интервью радиостанции Sputnik врач сказала, что самый подходящий детородный возраст по-прежнему неизменен – от 20 до 35 лет, однако и те, кто решился на рождение первенца позднее, могут спокойно выносить совершенно здорового младенца. «В 20 лет организм к рождению ребенка уже готов, он зрелый, с нужным гормональным фоном. После 35-ти первые роды могут быть с осложнениями, потому что уже идут различные нарушения, как правило, под воздействием окружающей среды, стрессов, либо присоединяются хронические заболевания. Это не говорит о том, что позже лучше не заводить детей. Дети – это прекрасно, надо стараться в любом возрасте. У нас были пациентки, у которых в 46 лет были первые роды», – обяснила Узденова.
При этом акушер-гинеколог отметила, что за последние несколько десятилетий россиянки, как и все женщины в мире, стали позднее задумываться о ребенке. Раньше они стремились родить первенца до 25 лет, сейчас же это происходит в более зрелом возрасте, часто после 30-ти. Однако специалист добавила, что при подобном сценарии нельзя пренебрегать медицинским контролем при ведении беременности и соблюдать все рекомендации, потому что чем старше женщина, тем выше риск развития осложнений.
Фото: pixabay
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