Россиянкам назвали идеальный возраст для рождения ребенка
В идеале рождать надо в 20-25 лет. По словам специалиста, в этом возрасте организм полностью сформирован, имеет наиболее благоприятный гормональный фон и большой резерв яйцеклеток, а вредные привычки в основном еще не успели нанести серьезный вред здоровью и молодым легче восстанавливаться после родов и справляться с уходом за новорожденным. Также отмечается низкий процент угроз выкидышей, замерших и внематочных беременностей.
К тому же до 25 лет значительно снижены риски хромосомных аберраций, нет присоединения к хроническим заболеваниям приобретенных, таких как сахарный диабет, других метаболических нарушений, гипертонической болезни, пишут «Известия».
«Как показывает практика, после 35 лет нередко возникают не только проблемы с общим состоянием здоровья, но и именно репродуктивное здоровье порой подвергается необратимым изменениям. Нередко бывает так, что первая и даже вторая беременности в возрасте до 25 лет проходят без осложнений, а при планировании последующей беременности в возрасте особенно выше 35 лет возникает ряд проблем, при обследовании выявляются различные генетические, в том числе тромбофилические, нарушения, которые до этого очень удачно были «скрыты» возрастом», — уточнила Виктория Фисюк.
По словам акушера-гинеколога, репродуктолога Владислава Корсака, первая беременность после 25 лет не несет никакой опасности для женщины, но увеличивает риски, связанные с более поздним репродуктивным возрастом.
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