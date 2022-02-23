Россиянкам назвали идеальный возраст для рождения ребенка

В идеале рождать надо в 20-25 лет. По словам специалиста, в этом возрасте организм полностью сформирован, имеет наиболее благоприятный гормональный фон и большой резерв яйцеклеток, а вредные привычки в основном еще не успели нанести серьезный вред здоровью и молодым легче восстанавливаться после родов и справляться с уходом за новорожденным. Также отмечается низкий процент угроз выкидышей, замерших и внематочных беременностей.

К тому же до 25 лет значительно снижены риски хромосомных аберраций, нет присоединения к хроническим заболеваниям приобретенных, таких как сахарный диабет, других метаболических нарушений, гипертонической болезни, пишут «Известия».