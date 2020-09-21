Российские врачи спасли беременную пациентку с 95% поражением легких из-за коронавируса
О маленькой, но важной победе над коронавирусом рассказал в своем Instagram-аккаунте министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. По его словам, 30-летняя будущая мать была госпитализирована в тяжелейшем состоянии. Врачи на КТ выявили практически полное поражение легких вирусной пневмонией. Больную тут же подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ситуация была столь серьезна, что медики не давали никаких гарантий, что женщина и ее малыш выживут.
«Крайний риск для матери и ребенка. Зовем на помощь федеральных коллег. Тактика правильная изначально. Врачи ведут пациентку на ИВЛ две недели. Сошли с ИВЛ. День дышим самостоятельно. На следующий день кислород опять падает до критических отметок. Снова — аппарат», — вспоминает чиновник.
В итоге врачи смогли вытащить женщину из критического состояния и перевели на сохранение в родильное отделение, где она пролежала до самого появления на свет совершенно здорового младенца. Сейчас молодая мама и ее малыш чувствуют себя хорошо и уже выписались домой.
Фото: pexels
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