Российские врачи спасли беременную пациентку с 95% поражением легких из-за коронавируса

«Крайний риск для матери и ребенка. Зовем на помощь федеральных коллег. Тактика правильная изначально. Врачи ведут пациентку на ИВЛ две недели. Сошли с ИВЛ. День дышим самостоятельно. На следующий день кислород опять падает до критических отметок. Снова — аппарат», — вспоминает чиновник.

В итоге врачи смогли вытащить женщину из критического состояния и перевели на сохранение в родильное отделение, где она пролежала до самого появления на свет совершенно здорового младенца. Сейчас молодая мама и ее малыш чувствуют себя хорошо и уже выписались домой.

Фото: pexels

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