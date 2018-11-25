Российская модель показала фото с сыном, ушедшим из жизни до появления на свет

На днях известная модель Яна Яцковская буквально ввела в ступор многих своих подписчиков, опубликовав в Instagram снимок с новорожденным младенцем. Оказалось, что ее второй ребенок родился недоношенным и… бездыханным.
⠀ Сегодня, в день Матери, я стала мамой во второй раз. Мамой нашего небесного мальчика. ⠀ Я с вами делюсь, потому что вы мне дороги и оказываете просто сильнейшую поддержку, за что я сильно благодарна. ⠀ Родила утром нашего богатыря Сашку❤️ Скоро я поделюсь с вами всей историей. Нет, я не делала чистки и не ложилась в больницу. ⠀ Причина того, что произошло с масиком, стала видна сразу, это истинный узел, который туго перетянулся. Но об этом позже... ⠀ Поздравьте своих мамочек и поблагодарите за жизнь! Поцелуйте детишек и радуйтесь, что они у вас есть! ⠀ В Киеве дождливо и серо, моросит дождь. Как на Мальдивах в Тот день. ⠀ Я вижу много семей, я улыбаюсь. Это счастье. Я благодарю малыша за то, что сделал нас счастливыми, верю, что зайчик нас оберегает❤️ ⠀ В моём сердце много любви и благодарности. Из глаз текут слёзы! Благодарю вас за поддержку, скоро буду писать! Буду обнимать своих❤️
Трагедия произошла на Мальдивах, где Яна отдыхала еще в середине ноября: «Это было утро, часов 10-11. Мне так хотелось спать, да и погода располагала. Я легла в кроватку. Малыш ножками вытягивал мне живот в разные стороны. Мы семьей заснули. И он заснул, но навсегда... больше его шевелений я не чувствовала» (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Оказалось, что после вынужденных родов девушка сфотографировалась с малышом, уже ушедшим из жизни. На днях в праздник, посвященный матерям, Яна опубликовала этот снимок в своем микроблоге и подписала его так: «Я стала мамой во второй раз. Мамой нашего небесного мальчика. Я с вами делюсь, потому что вы мне дороги и оказываете просто сильнейшую поддержку, за что я сильно благодарна. Я вижу много семей, я улыбаюсь. Это счастье. Я благодарю малыша за то, что сделал нас счастливыми, верю, что зайчик нас оберегает».
Фото и видео: Instagram