Российская модель показала фото с сыном, ушедшим из жизни до появления на свет

Оказалось, что после вынужденных родов девушка сфотографировалась с малышом, уже ушедшим из жизни. На днях в праздник, посвященный матерям, Яна опубликовала этот снимок в своем микроблоге и подписала его так: «Я стала мамой во второй раз. Мамой нашего небесного мальчика. Я с вами делюсь, потому что вы мне дороги и оказываете просто сильнейшую поддержку, за что я сильно благодарна. Я вижу много семей, я улыбаюсь. Это счастье. Я благодарю малыша за то, что сделал нас счастливыми, верю, что зайчик нас оберегает».

Фото и видео: Instagram