Родители узнали, что всю жизнь неправильно произносили имя сына и расстроились
На форуме Am I The A **hole на сайте Reddit девушка, которая не стала называть своего имени, сообщила, что все родственники неправильно произносили имя племянника. 23-летняя автор поста родом из Ирландии, но переехала в Великобританию. Это произошло, когда ее двоюродному брату исполнилось 18 лет, чтобы он мог учиться там в университете. Чтобы не забывать корни, она и двоюродный брат дали своим детям ирландские имена.
По ее словам, ирландские имена редко произносятся так, как написаны, и это иногда становится причиной конфузов. Как-то родственники решили встретиться и провести выходные в тесном семейном кругу. «Жена Лиама спросила об имени моего сына (тоже ирландского), и я сказал ей. Лиам пошутил, что я неправильно произношу имя его сына. А на самом деле было наоборот: это он не знал имени своего первенца», - объяснила юзер.
Полемика с именами стала причиной разлада между родственниками. В тот же вечер жена Лиама набрала номер автора поста и отругала ее, за то, что та открыла им глаза. «Она сказала мне, что любила своего сына с прежним звучанием имени. То, что они неправильно произносили имя, так расстроило их, что я не знаю, как поступить», - написала девушка.
Фото: pexels.com
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