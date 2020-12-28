Родители узнали, что всю жизнь неправильно произносили имя сына и расстроились

По ее словам, ирландские имена редко произносятся так, как написаны, и это иногда становится причиной конфузов. Как-то родственники решили встретиться и провести выходные в тесном семейном кругу. «Жена Лиама спросила об имени моего сына (тоже ирландского), и я сказал ей. Лиам пошутил, что я неправильно произношу имя его сына. А на самом деле было наоборот: это он не знал имени своего первенца», - объяснила юзер.

Полемика с именами стала причиной разлада между родственниками. В тот же вечер жена Лиама набрала номер автора поста и отругала ее, за то, что та открыла им глаза. «Она сказала мне, что любила своего сына с прежним звучанием имени. То, что они неправильно произносили имя, так расстроило их, что я не знаю, как поступить», - написала девушка.