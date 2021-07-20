Родители сбитых в Москве детей заявили, что виновница не принесла им никаких извинений
Страшная трагедия произошла на прошлой неделе, в пятницу, 16 июля. В Москве молодая девушка за рулем Mazda сбила семью с тремя детьми. Пятилетний мальчик скончался от полученных травм через несколько часов, трехлетний малыш – на следующий день.
Меру пресечения для Валерии Башкировой, виновницы аварии, ужесточили – домашний арест заменили на заключение в СИЗО, несмотря на заступничество ее родственников.
Журналисты издания «СтарХит» поговорили с близкими девушки, и выяснили, что соболезнований от виновницы аварии так и не дождались.
«Ни извинений, ни соболезнований. Только то, что та девочка плохо ночами спит», – цитирует издание пострадавших.
«Мы не знаем, насколько далеко и как надолго посадят виновницу. Это решит суд. Но все-так это максимум 7 лет колонии поселения. И если одобрят, через 2 года она сможет выйти по УДО. Так что это не такое наказание, которое хотелось бы», – предполагаемое наказание для девушки не кажется удовлетворительным.
Ранее в Сети появилась информация, что сама виновница очень переживает, находится в подавленном состоянии, плачет и не может спать.
Фото: скриншот видео
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