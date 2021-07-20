Родители сбитых в Москве детей заявили, что виновница не принесла им никаких извинений

Страшная трагедия произошла на прошлой неделе, в пятницу, 16 июля. В Москве молодая девушка за рулем Mazda сбила семью с тремя детьми. Пятилетний мальчик скончался от полученных травм через несколько часов, трехлетний малыш – на следующий день.

Меру пресечения для Валерии Башкировой, виновницы аварии, ужесточили – домашний арест заменили на заключение в СИЗО, несмотря на заступничество ее родственников.

Журналисты издания «СтарХит» поговорили с близкими девушки, и выяснили, что соболезнований от виновницы аварии так и не дождались.