Родителей девочки, отец которой «жонглировал» ею на видео, приговорили к штрафу
Кроме того, мужчина дополнительно получил четыре месяца колонии по статье за хранении наркотиков. Летом 2020 года в Instagram появился ролик, на котором отец, сидя на стуле в лесу, держит за ногу младенца. Он размахивает им, как куклой, и при этом насвистывает мелодию. После проверки правоохранительных органов стало известно, что родители девочки с необычным именем Шутка - 35-летний москвич и 27-летняя уроженка Белгорода. Выяснилось, что ребенок вместе с ними проживал в палатке в лесу. Также родители не ходили с ним на медицинские осмотры.
Пару арестовали на десять суток, к тому же у них была найдена марихуана. Молодых обвинили в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию дочери, соединенном с жестоким обращением. Отцу Шутки также инкриминировали незаконное хранение наркотиков без цели сбыта. Как установил Хостинский райсуд Сочи, родители не заботились должным образом о здоровье ребенка. Они также не обеспечили ему нормальных условий для развития, использовали жестокие методы воспитания.
Фото: Pixabay Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!