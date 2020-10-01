Родителей девочки, отец которой «жонглировал» ею на видео, приговорили к штрафу

Кроме того, мужчина дополнительно получил четыре месяца колонии по статье за хранении наркотиков. Летом 2020 года в Instagram появился ролик, на котором отец, сидя на стуле в лесу, держит за ногу младенца. Он размахивает им, как куклой, и при этом насвистывает мелодию. После проверки правоохранительных органов стало известно, что родители девочки с необычным именем Шутка - 35-летний москвич и 27-летняя уроженка Белгорода. Выяснилось, что ребенок вместе с ними проживал в палатке в лесу. Также родители не ходили с ним на медицинские осмотры.