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«Родилась, чтобы быть мамой»: Елизавета Боярская трогательно поздравила всю семью и себя саму с 7-летием старшего сына

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Максим Матвеев и Елизавета Боярская со старшим сыном Андреем

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Андрей Матвеев отметил свой день рождения.

7 апреля старший наследник Елизаветы Боярской и Максима Матвеева Андрей отпраздновал 7-летие. Разумеется, мама и папа поздравили малыша в своих микроблогах и выложили редкое совместное фото с ним.

«Сегодня ровно 7 лет, как я поняла для чего я родилась. Для того, чтобы быть мамой! @maximmatveev спасибо тебе, моя любовь! #сыну7лет», — так нежно подписала Елизавета снимок, на котором она вместе с Андреем и Максимом позирует у торта с зажженными свечами (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

«Диалог... — Андрюх, сегодня у тебя День Рождения!! Я понимаю, немного волнительно... цифра серьезная... тебе исполняется 6 лет... — Пааап... вообще-то уже 7... — КАААААК?!??! УЖЕЕЕЕ?!? @lizavetabo спасибо за... (а дальше цитата, ставшая классикой) Люблю вас!!!❤️» — не менее трогательно подписал это же фото в своем микроблоге Максим Матвеев.

Напомним, в начале декабря прошлого года Елизавета родила мужу еще одного сына, которого пара решила назвать Гришей. Его снимки знаменитая чета пока не показывает публике.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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