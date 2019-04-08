«Родилась, чтобы быть мамой»: Елизавета Боярская трогательно поздравила всю семью и себя саму с 7-летием старшего сына

7 апреля старший наследник Елизаветы Боярской и Максима Матвеева Андрей отпраздновал 7-летие. Разумеется, мама и папа поздравили малыша в своих микроблогах и выложили редкое совместное фото с ним.

«Сегодня ровно 7 лет, как я поняла для чего я родилась. Для того, чтобы быть мамой! @maximmatveev спасибо тебе, моя любовь! #сыну7лет», — так нежно подписала Елизавета снимок, на котором она вместе с Андреем и Максимом позирует у торта с зажженными свечами (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).