Регина Тодоренко впервые показала лицо сына через 8 месяцев после его рождения

Теперь молодая мать показала, как выглядит ее малыш. Регина и Миша снялись в рекламе Pampers, ролик скоро выйдет на экраны.

«Сейчас состоялась наша первая совместная работа для мирового бренда, и я счастлива, что и на съемках смогу проводить время с сыном», - делится эмоциями Регина Тодоренко.