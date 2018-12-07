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Регина Тодоренко покинула роддом с новорожденным сыном и рассказала, что при первой встрече будущий муж ее не впечатлил

Влад Топалов забрал Регину Тодоренко домой.

В минувшую среду, 5 декабря, 28-летняя телеведущая Регина Тодоренко родила супругу, 33-летнему певцу Владу Топалову, первенца. Роды прошли хорошо, почти сразу же счастливый отец сообщил рост и вес малыша: 59 см и 3 килограмма 690 граммов. Сегодня все семейство отправилось домой.

Видео, в котором запечатлены счастливые моменты, попало в распоряжение прессы. Ожидая жену с ребенком, Влад заметно нервничал. После того, как Регина выписалась, они вышли из здания. Их сопровождала молодая женщина — родственница это или няня — неизвестно.

Одновременно с важным событием в эфир вышел очередной выпуск шоу Регины Тодоренко, в котором она призналась Екатерине Варнаве, что при первой встрече Влад Топалов ее не впечатлил. Более того — «сразу вызвал отторжение». Музыкант показался ей высокомерным. «Нет, ни за что, он точно не в моем вкусе», — подумала. Но поцелуй, который случился на сцене, растопил ее сердце.

Поздравляем молодых родителей и ждем первое фото младенца!

Текст: Роза Ветрова

Фото: instagram

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