Регина Тодоренко показала нежное видео с подросшим сыном: «Медвежонок уже говорит волшебные слова»

«Дети так быстро растут», «Загорелый», «Это такой сладун, что и я смотрю - скоро решусь на декрет», «Какой сладкий! Поцелуйте его сладкие щечки», «Вылитый мама», «На папу похож», «Как здорово! Поздравляю со здоровым и умненьким малышом», - обсуждают подписчики.

В последнее время из-за насыщенного графика телеведущая буквально разрывается на части. «Нечесаная и ненакрашеная я, почему? Мои будни проходят под названием ‘Stayin’ Alive’(Bee Gees). ПО УТРАМ я нежная и заботливая мама, которая успевает и накормить, и поиграть, и театр посетить с сыном; В ПОЛДЕНЬ делаю вид, что я профессиональная фигуристка, убиваюсь так, что болят ребра, шея и мышцы ноют; ДНЕМ я - бизнес-леди, которая проводит креативные встречи, фотосессии, вычитывает договоры, подписывает контракты, снимает текущие проекты; ВЕЧЕРОМ, по моему плану, выход сексуальной томной жены, но вот на этот уровень меня просто не хватает. Слава Богу, у меня понимающий и терпеливый муж», - рассказывала она.