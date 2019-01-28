logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Регина Тодоренко показала, как худеет после родов

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Регина Тодоренко в театре

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Телеведущая активно борется с лишним весом.

28-летняя Регина Тодоренко стала мамой чуть менее двух месяцев назад. Телеведущая честно рассказывает подписчикам о беременности материнстве, а несколько часов назад показала, как худеет после родо: «Наконец-то #вырвалась поплясать 🤪Ноги вообще меня не слушаются 🤦🏼‍♀️то ли после родов какие-то зажимы , то ли я просто заплыла жиром из-за тонн съеденных круассанов 🥐☺️ за время беременности) Казалось бы, на 3й день после родов в палате я занималась йогой, а тут на балете даже ногу от паркета сложно 🤦🏼‍♀️ оторвать».

Регина призналась, что до сих пор не вернулась в добеременную форму: «У меня челленж #ВЫРВАЛАСЬ НА ЧАСОК - надо скинуть ещё предательские 5 кг. Заметка 📝: за беременность я поправилась на 18кг, уже скинула 15, ещё 5 нужно скинуть для полного комфорта и успокоения души 😆. Поехали 💪🏻💪🏻💪🏻 Кстати , чем вы занимаетесь , когда есть часок вырваться из дому между кормлениями, уборкой, стиркой и тд?)».

Отметим, что Регина Тодоренко работала практически до самых родов, а спустя две недели после появления сына на свет заявила о выходе из декрета. В Instagram Stories молодая мама опубликовала фото, сделанное на встрече с продюсерами ее шоу «Пятница с Региной»: «Продюсерская встреча. Обсуждаем концепт на следующий сезон».

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Мама, муж и «специальная женщина»: Виктория Лопырева планирует рожать первенца в России
«Нам сегодня год!»: Дмитрий Маликов поделился нежным фото с подросшим сыном
«Полная антисанитария и полная любовь»: Светлана Зейналова показала трогательное видео с восьмимесячной дочкой
«Да, мне противно»: Лиза Пескова осудила неухоженных женщин
Анастасия Волочкова наконец рассекретила возлюбленного, оказавшегося певцом
Роскошная Михалкова, стильная Ходченкова и другие звезды на церемонии вручения кинопремии «Золотой Орел»