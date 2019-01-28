Регина Тодоренко показала, как худеет после родов

Регина призналась, что до сих пор не вернулась в добеременную форму: «У меня челленж #ВЫРВАЛАСЬ НА ЧАСОК - надо скинуть ещё предательские 5 кг. Заметка 📝: за беременность я поправилась на 18кг, уже скинула 15, ещё 5 нужно скинуть для полного комфорта и успокоения души 😆. Поехали 💪🏻💪🏻💪🏻 Кстати , чем вы занимаетесь , когда есть часок вырваться из дому между кормлениями, уборкой, стиркой и тд?)».

Отметим, что Регина Тодоренко работала практически до самых родов, а спустя две недели после появления сына на свет заявила о выходе из декрета. В Instagram Stories молодая мама опубликовала фото, сделанное на встрече с продюсерами ее шоу «Пятница с Региной»: «Продюсерская встреча. Обсуждаем концепт на следующий сезон».