Регина Тодоренко показала, как худеет после родов

28-летняя Регина Тодоренко стала мамой чуть менее двух месяцев назад. Телеведущая честно рассказывает подписчикам о беременности материнстве, а несколько часов назад показала, как худеет после родо: «Наконец-то #вырвалась поплясать 🤪Ноги вообще меня не слушаются 🤦🏼♀️то ли после родов какие-то зажимы , то ли я просто заплыла жиром из-за тонн съеденных круассанов 🥐☺️ за время беременности) Казалось бы, на 3й день после родов в палате я занималась йогой, а тут на балете даже ногу от паркета сложно 🤦🏼♀️ оторвать».
Регина призналась, что до сих пор не вернулась в добеременную форму: «У меня челленж #ВЫРВАЛАСЬ НА ЧАСОК - надо скинуть ещё предательские 5 кг. Заметка 📝: за беременность я поправилась на 18кг, уже скинула 15, ещё 5 нужно скинуть для полного комфорта и успокоения души 😆. Поехали 💪🏻💪🏻💪🏻 Кстати , чем вы занимаетесь , когда есть часок вырваться из дому между кормлениями, уборкой, стиркой и тд?)».
Отметим, что Регина Тодоренко работала практически до самых родов, а спустя две недели после появления сына на свет заявила о выходе из декрета. В Instagram Stories молодая мама опубликовала фото, сделанное на встрече с продюсерами ее шоу «Пятница с Региной»: «Продюсерская встреча. Обсуждаем концепт на следующий сезон».
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram