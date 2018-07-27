«Ребенок за сутки превратился в восковую куклу»: звезда шоу «Взвешенные люди» едва не потеряла 1-месячную дочь из-за врачебной ошибки

16 июня телезвезда Веста Романова впервые стала мамой. Девушка родила здоровую дочь, которую назвала Кристиной. Но через некоторое время у крохи развилась гипотрофия, и ее положили в больницу.

«Уже неделю я живу в транспорте и детской больнице... Неделю проводила по четыре часа в дороге ради часа с дочкой. Теперь провожу те же четыре часа, но зато к ребенку пускают на целый день. «Спасибо» участковому педиатру за то, что три недели говорила, что с ребенком все нормально, а я мамаша криворукая. Оказалось, что я дура, потому что ее слушала», — заявила Веста в своем микроблоге (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, — прим. ред.).