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«Ребенок за сутки превратился в восковую куклу»: звезда шоу «Взвешенные люди» едва не потеряла 1-месячную дочь из-за врачебной ошибки

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Веста Романова

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Финалистка проекта «Взвешенные люди» канала СТС Веста Романова заявила в своем Instagram, что ее маленькая дочь Кристина еще недавно находилась на грани жизни и смерти.

16 июня телезвезда Веста Романова впервые стала мамой. Девушка родила здоровую дочь, которую назвала Кристиной. Но через некоторое время у крохи развилась гипотрофия, и ее положили в больницу.

«Уже неделю я живу в транспорте и детской больнице... Неделю проводила по четыре часа в дороге ради часа с дочкой. Теперь провожу те же четыре часа, но зато к ребенку пускают на целый день. «Спасибо» участковому педиатру за то, что три недели говорила, что с ребенком все нормально, а я мамаша криворукая. Оказалось, что я дура, потому что ее слушала», — заявила Веста в своем микроблоге (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

В следующем посте девушка рассказала подробности случившегося: «Огромная благодарность врачам и медсестрам, да и вообще всем сотрудникам ДГБ №1. Эти люди каждый день творят чудеса! Я уже неделю наблюдаю за тем, каких детишек они выхаживают и это реально чудеса. Кристину привезли в больницу в плачевном состоянии с весом 2340... Гипотрофия 1 степени. Ребенок за сутки превратился в восковую куклу». Впрочем, сейчас малышка пошла на поправку и через некоторое время ее вместе с мамой выпишут из клиники домой.

Напомним, Веста Романова стала участницей шоу «Взвешенные люди» в 2015 году. До съемок ее вес составлял 130 кг при росте 170 см. А после проекта Романова стала на 50 кг легче.

Фото и видео: Instagram

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