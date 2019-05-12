«Разрушу миф о том, что я идеальная мама»: Анна Хилькевич рассказала о роли няни в своей семье

«Пожалуй, я разрушу миф о том, что я идеальная мама))) с нами тут няня, и мало того, девочки ночью спят с ней в комнате. Ох, уж этот отдых с детьми....)) иначе сами знаете, оксюморон)) а я такое не слушаю», — написала в блоге актриса.
Звездная мама заметила: дети становятся все умнее и талантливее из поколения в поколение. «Если раньше в школе на уроках труда мы табуретки собирали и вышивали, то сейчас некоторые дети творят что-то нереальное».
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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