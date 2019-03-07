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«Раз, два, три, а в конце прыжок»: Максим Галкин показал, как его дети занимаются гимнастикой

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я выбрал вместо рекламы.
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Лиза и Гарри Галкины растут активными детьми

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Лиза и Гарри Галкины продемонстрировали папе свои спортивные достижения.

Максим Галкин регулярно делится с фолловерами видеороликами из повседневной жизни своей семьи. Например, на днях он показал в Instagram Stories, как его 5-летние дети, близняшки Лиза и Гарри, занимаются с тренером гимнастикой.

Гарри весело считал и прыгал через мини-козла: «Раз, два, три, поменяли», а Лиза была еще более активной и быстрее брата перескакивала через препятствия. Надо отметить, что ребята очень старались!

Вообще даже зимой Лиза и Гарри обожают активно проводить время — малыши плавают в бассейне, лазают по детским горкам, лепят снеговиков и катаются на квадроциклах у семейного особняка в Подмосковье.

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Текст: Мария Мельникова

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