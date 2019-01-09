«Растем»: Сергей Безруков показал трогательное фото с 1,5-месячным сыном Степой

В конце ноября прошлого года Сергей Безруков и Анна Матисон стали родителями во второй раз — у них появился сын, которого пара назвала Степаном. Сергей уже признавался, что малыш очень похож на него, но показывал мальчика поклонникам лишь во время прогулки, в коляске. А сегодня, 9 января, счастливый многодетный отец решил выложить новое фото с сыном.
«Степа уже пытается держать голову!) Растем!!!!!!! Отдых подходит к концу! Но ГОД только начинается...» — так подписал Безрукова милое фото с наследником, на котором, правда, не видно лица малыша.
Напомним, у Сергея есть еще двое старших детей от внебрачной связи с питерской актрисой Кристиной Смирновой — 10-летняя Саша и 7-летний Ваня. По слухам, девушка с детьми живет за границей, и актер помогает им материально, что никогда не отрицал. А в браке с режиссером Анной Матисон у Безрукова родилась еще одна дочка Маша, сейчас ей 2 года.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram