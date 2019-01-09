«Растем»: Сергей Безруков показал трогательное фото с 1,5-месячным сыном Степой

В конце ноября прошлого года Сергей Безруков и Анна Матисон стали родителями во второй раз — у них появился сын, которого пара назвала Степаном. Сергей уже признавался, что малыш очень похож на него, но показывал мальчика поклонникам лишь во время прогулки, в коляске. А сегодня, 9 января, счастливый многодетный отец решил выложить новое фото с сыном.

«Степа уже пытается держать голову!) Растем!!!!!!! Отдых подходит к концу! Но ГОД только начинается...» — так подписал Безрукова милое фото с наследником, на котором, правда, не видно лица малыша.