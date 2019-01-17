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«Рассказываю своей маме, как надо воспитывать детей»: Тодоренко показала трогательное фото трех поколений

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я выбрал вместо рекламы.
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Регина Тодоренко с мамой и сыном

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28-летняя телеведущая принимает в гостях маму Ирину, которая прилетела к дочери из Одессы.

Регина Тодоренко впервые стала мамой в начале декабря и, разумеется, с удовольствием и большим желанием обращается за помощью и советами к своим родителям. Первые несколько недель после рождения внука мама девушки Ирина Тодоренко была рядом с ней, и сейчас снова вернулась в Москву, чтобы поддержать родных.

«Мамасита моя приехалааааа) Рассказываю ей, как надо воспитывать детей, а то она совсем все забыла) После родов меня спросили: «Как ощущения?» Я с уверенностью ответила : «Теперь я свою мамочку еще крепче люблю!» — призналась Регина в подписи к совместному фото с мамой и сыном в коляске во время прогулки (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Телеведущая также рассказала об отношениях с родительницей и даже шутливо попросила прощения за свой характер: «Бывало из Индонезии пишу: «Если через 4 часа не выйду на связь, красиво умерла во время извержения вулкана, не ищите») Поверьте, другая мама наверное убила бы меня за такие шутки, но у другой мамы не родилась бы такая я. Прости, мамуся, что я у тебя такая невыносимая), но тебе ведь со мной не бывает скучно и всегда только веселооооо)))». Интернет-пользователи оценили шутки девушки и начали делиться своими жизненными историями о родителях и детях.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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