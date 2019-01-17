«Рассказываю своей маме, как надо воспитывать детей»: Тодоренко показала трогательное фото трех поколений

Регина Тодоренко впервые стала мамой в начале декабря и, разумеется, с удовольствием и большим желанием обращается за помощью и советами к своим родителям. Первые несколько недель после рождения внука мама девушки Ирина Тодоренко была рядом с ней, и сейчас снова вернулась в Москву, чтобы поддержать родных.

«Мамасита моя приехалааааа) Рассказываю ей, как надо воспитывать детей, а то она совсем все забыла) После родов меня спросили: «Как ощущения?» Я с уверенностью ответила : «Теперь я свою мамочку еще крепче люблю!» — призналась Регина в подписи к совместному фото с мамой и сыном в коляске во время прогулки (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, — прим. ред.).