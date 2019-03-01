«Расцвела как весенний цветок»: поклонники Ольги Кабо в восторге от новой фотографии ее взрослой дочери

«Вы, просто красотки», «Как же круто, когда сама молодая и уже есть взрослая дочь», «Две красавицы — как две сестрички», «Мамина радость», «Красивая дочь, вся в маму», «Просто Две Весны», «Вот и расцвела дочь твоя, как Весенний цветок», — обсуждают поклонники снимок.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram