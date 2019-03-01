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«Расцвела как весенний цветок»: поклонники Ольги Кабо в восторге от новой фотографии ее взрослой дочери

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ольга Кабо

Фото: Instagram Ольги Кабо
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51-летняя Ольга Кабо поделилась новыми фотографиями с 20-летней дочкой Таней.

Фотография, которая появилась в блоге Ольги Кабо, не оставила равнодушными ее подписчиков.

«Весной не хочется говорить прозой... Хочется прекрасных рифм и музыки стиха... "Как грустно и все же как хочется жить,  А в воздухе пахнет весной.  И вновь мы готовы за счастье платить  Какою угодно ценой..." Георгий Иванов. С первым днём весны))) Перезимовали, друзья», — написала актриса под снимком, на котором запечатлена с красавицей-дочерью.

«Вы, просто красотки», «Как же круто, когда сама молодая и уже есть взрослая дочь», «Две красавицы — как две сестрички», «Мамина радость», «Красивая дочь, вся в маму», «Просто Две Весны», «Вот и расцвела дочь твоя, как Весенний цветок», — обсуждают поклонники снимок.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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