Ради мечты стать матерью женщина перенесла 8 выкидышей и осталась с огромными долгами

В следующие 2 года ее состояние здоровья ухудшилось: цикл стал нерегулярным и очень болезненным, однако врачи игнорировали ее жалобы и все списывали на обычное невезение, что еще сильнее травмировало ее. В мае 2017 года Андреа узнала, что беременна в шестой раз, и в течение 12 недель все вроде бы было хорошо, а затем у ребенка вновь остановилось сердце. Ей пришлось пройти через процедуру выскабливания, после чего она, совершенно отчаявшись, решила обратиться за консультацией к репродуктивному иммунологу, который поставил ей диагноз «антифосфолипидный синдром», отягченный эндометриозом и редкой генетической мутацией, которая, вероятнее всего, и стала причиной невынашиваемости и образования тромбов в матке. Андреа признается, что этот комплекс недугов повлиял на ее сексуальную жизнь, которая резко ухудшилась из-за резких болей, отношения с мужем также затруднились, но пара сдаваться не намерена. Они взяли внушительную ссуду на ЭКО, и если и этот вариант завершится неудачей, попробуют суррогатное материнство или усыновление, хоть и признают, что оба варианта слишком дороги для них. Но ради мечты стать родителями они готовы на все.

Фото: Instagram drehelton

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!