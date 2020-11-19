Ради мечты стать матерью женщина перенесла 8 выкидышей и осталась с огромными долгами
Как сообщает британский онлайн-портал Daily Mail, впервые о своей беременности американка узнала в январе 2014 года, сразу после свадьбы с ее партнером Ирвингом. Однако, когда она была на четвертом месяце, сканирование показало, что у плода нет сердцебиения. «Мы не были готов к такому горю и утрате. Я чувствовала себя беспомощной и раздавленной и думала, это и есть настоящая жизнь?», – призналась Андреа. В течение последующих 1,5 лет пара еще четырежды теряла ребенка на середине срока. По словам женщины, ранние выкидыши привели к состоянию, называемому гиперфертильностью, означающему, что она сможет забеременеть практически каждый раз, когда у нее будет незащищенный секс, из-за этого у нее практически не оставалось времени, чтобы оплакать предыдущую утрату и оправиться от потери. «Каждый положительный тест стал сопровождаться для меня не радостью, а чувством тревоги, страхом и стрессом. Моя пятая беременность также окончилась выкидышем на втором месяце, и это произошло дома», – пояснила она.
В следующие 2 года ее состояние здоровья ухудшилось: цикл стал нерегулярным и очень болезненным, однако врачи игнорировали ее жалобы и все списывали на обычное невезение, что еще сильнее травмировало ее. В мае 2017 года Андреа узнала, что беременна в шестой раз, и в течение 12 недель все вроде бы было хорошо, а затем у ребенка вновь остановилось сердце. Ей пришлось пройти через процедуру выскабливания, после чего она, совершенно отчаявшись, решила обратиться за консультацией к репродуктивному иммунологу, который поставил ей диагноз «антифосфолипидный синдром», отягченный эндометриозом и редкой генетической мутацией, которая, вероятнее всего, и стала причиной невынашиваемости и образования тромбов в матке. Андреа признается, что этот комплекс недугов повлиял на ее сексуальную жизнь, которая резко ухудшилась из-за резких болей, отношения с мужем также затруднились, но пара сдаваться не намерена. Они взяли внушительную ссуду на ЭКО, и если и этот вариант завершится неудачей, попробуют суррогатное материнство или усыновление, хоть и признают, что оба варианта слишком дороги для них. Но ради мечты стать родителями они готовы на все.
Фото: Instagram drehelton
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