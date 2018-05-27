Пышная грудь и «спрятавшийся» живот: фанаты просят Нюшу рассекретить беременность

Минувшим вечером в Москве состоялась восьмая русская музыкальная премия телеканала RU.TV. Особое внимание зрителей было приковано к 27-летней певице Нюше. Не так давно поклонники обратили внимание на то, что артистка отказалась от высоких каблуков во время своих зажигательных концертных выступлений, а откровенные наряды сменила на более закрытые и объемные. Фанаты уверены — Нюша скоро станет мамой.

На розовой ковровой дорожке премии RU.TV артистка появилась в компании своей сестры Марии. Для торжественного мероприятия певица выбрала светлое блестящее платье с бахромой и бежевый плащ-парку. Свободное платье скрыло округлившийся живот, однако подчеркнуло пышный бюст певицы.