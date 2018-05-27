Пышная грудь и «спрятавшийся» живот: фанаты просят Нюшу рассекретить беременность

Минувшим вечером в Москве состоялась восьмая русская музыкальная премия телеканала RU.TV. Особое внимание зрителей было приковано к 27-летней певице Нюше. Не так давно поклонники обратили внимание на то, что артистка отказалась от высоких каблуков во время своих зажигательных концертных выступлений, а откровенные наряды сменила на более закрытые и объемные. Фанаты уверены — Нюша скоро станет мамой.
На розовой ковровой дорожке премии RU.TV артистка появилась в компании своей сестры Марии. Для торжественного мероприятия певица выбрала светлое блестящее платье с бахромой и бежевый плащ-парку. Свободное платье скрыло округлившийся живот, однако подчеркнуло пышный бюст певицы.
«Беременность вам к лицу))», «Кажется у кого-то скоро будет лялечка)», «Если она беременна, то она могла увеличиться же, плюс она пополнела немного», «Правда, прекращай скрывать что беременна. Обманщица. Нет к тебе доверия», «Я думаю животик уже не скрыть )) очень красивая», «Как Лобода наряды одинаковые почти она тоже в положении была тогда)», «В ожидании дочки 😍👶🏼», «Зачем скрывать живот ??? Люди не дураки !!!», — написали подписчики в комментариях к фотографиям в Instagram Нюши.
Напомним, в 2017 году Нюша тайно сыграла свадьбу со своим возлюбленным Игорем Сивовым. Возможно, певица последует примеру Полины Гагариной, Светланы Лободы и Юлии Ковальчук и будет скрывать «интересное» положение максимально долго.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru, Instagram