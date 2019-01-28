Пятимесячный сын Анастасии Шубской и Александра Овечкина делает первые заплывы в море

18 августа минувшего года Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые стали родителями. Малыша было решено назвать Сергеем. Месяц назад выяснилось, что мальчик растет настоящим богатырем. И этот богатырь уже умеет плавать и осваивает морские просторы — в надувном круге, разумеется.

«Влюблена в эту фотографию», — написала молодая мама под трогательным снимком малыша.