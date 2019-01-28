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Пятимесячный сын Анастасии Шубской и Александра Овечкина делает первые заплывы в море

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Александр Овечкин и Анастасия Шубская

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25-летняя Анастасия Шубская показала, как плавает ее пятимесячный сын.

18 августа минувшего года Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые стали родителями. Малыша было решено назвать Сергеем. Месяц назад выяснилось, что мальчик растет настоящим богатырем. И этот богатырь уже умеет плавать и осваивает морские просторы — в надувном круге, разумеется.

«Влюблена в эту фотографию», — написала молодая мама под трогательным снимком малыша.

«Крепыш», «Большому кораблю большое плаванье!!!», «Кажется, что такой большой)) самостоятельный) сам))», «Прекрасная фотография», «Райское место для Малыша», «Все плывут, и он плывет. Молодец», «Это самое лучшее что я видела», — обсуждают подписчики.

Учить ребенка плавать с малых лет стараются сейчас многие звездные родители. Самой успешной мамой в этом плане стала, пожалуй, Алла Борисовна Пугачева: ее дочь Лиза не только ныряет как русалочка, но и уже успела получить спортивные медали за свой талант.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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