Пятимесячный сын Анастасии Шубской и Александра Овечкина делает первые заплывы в море

18 августа минувшего года Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые стали родителями. Малыша было решено назвать Сергеем. Месяц назад выяснилось, что мальчик растет настоящим богатырем. И этот богатырь уже умеет плавать и осваивает морские просторы — в надувном круге, разумеется.
«Влюблена в эту фотографию», — написала молодая мама под трогательным снимком малыша.
«Крепыш», «Большому кораблю большое плаванье!!!», «Кажется, что такой большой)) самостоятельный) сам))», «Прекрасная фотография», «Райское место для Малыша», «Все плывут, и он плывет. Молодец», «Это самое лучшее что я видела», — обсуждают подписчики.
Учить ребенка плавать с малых лет стараются сейчас многие звездные родители. Самой успешной мамой в этом плане стала, пожалуй, Алла Борисовна Пугачева: ее дочь Лиза не только ныряет как русалочка, но и уже успела получить спортивные медали за свой талант.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram