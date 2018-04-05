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Пятилетний сын Яны Рудковской рассказал о суровых наказаниях

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Гном Гномыч прокомментировал мамины методы воспитания.

Скандал с телесными наказаниями в семье Яны Рудковской наделал немало шума в Сети. Статья о непростой жизни будущего чемпиона появилась даже на сайте британского издания The Daily Mail.

«Ну что, сегодняшний ньюсмейкер Саня ответил британской "Daily Mail" и всей западной прессе, а также к сожалению и российским СМИ о его жестком воспитании, в легкой непринужденной форме во время съёмочного процесса) Скорей всего западным СМИ не знакомо, что "Устами младенца глаголет истина"), а вот нашим журналистам надо сначала разобраться и не воспринимать все в буквальном смысле, и уж тем более утрировать все на свой лад и на свой изощренный ум, тем более по отношению к своим соотечественникам», — написала она.

В блоге Саши Плющенко тем временем появилось видео, в котором он рассказал правду о наказаниях.

Фото: instagram

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