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«Простые радости»: Светлана Зейналова поделилась милым видео с годовалой дочерью и собакой

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Светлана Зейналова и Вероника

Фото: Instagram
Телеведущая регулярно выкладывает в соцсети ролики с маленькой Вероникой.

Светлана Зейналова во второй раз стала мамой, когда ей было уже за 40. Телеведущая признавалась, что сначала переживала из-за своего возраста, но, когда родилась дочь, все сомнения развеялись.

У Светланы две дочери: 10-летняя Саша, которая родилась в первом браке, и годовалая Вероника. Счастливая мать делится радостными моментами родительства. В очередной раз Светлана показала, из каких маленьких радостей складывается жизнь ее годовалой дочери: все, что нужно для счастья, это поесть фрукты и поиграть с собакой.

Дочь Светланы Зейналовой Вероника

«Светлана, спасибо вам за ваши истории из жизни! Вы такая позитивная! Показываете жизнь, как она есть! Со своими трудностями каждодневного быта, но не смотря на все житейские дела, так с легкостью относитесь ко всему (хотя видно, что пашете, как конь). Стараюсь брать с Вас пример! И не ныть)) ну разве что иногда и чуть-чуть))», - написали под видео.

Девочка и собака

«Дочка чудо) и пес такой классный! Видно, что как нянечка))»,

«Какая девочка красотка. А собакон просто удивил. Спокойный такой,отпад», - отметили подписчики Зейналовой (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранена, — прим. ред.).

Муж светланы Зейналовой с Вероникой

Светлана Зейналова долгое время скрывала отца младшей дочери. После Дмитрий, которого она назвала лучшим в мире мужчиной, стал появляться на ее странице в соцсети.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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