«Простые радости»: Светлана Зейналова поделилась милым видео с годовалой дочерью и собакой

Светлана Зейналова во второй раз стала мамой, когда ей было уже за 40. Телеведущая признавалась, что сначала переживала из-за своего возраста, но, когда родилась дочь, все сомнения развеялись.
У Светланы две дочери: 10-летняя Саша, которая родилась в первом браке, и годовалая Вероника. Счастливая мать делится радостными моментами родительства. В очередной раз Светлана показала, из каких маленьких радостей складывается жизнь ее годовалой дочери: все, что нужно для счастья, это поесть фрукты и поиграть с собакой.
«Светлана, спасибо вам за ваши истории из жизни! Вы такая позитивная! Показываете жизнь, как она есть! Со своими трудностями каждодневного быта, но не смотря на все житейские дела, так с легкостью относитесь ко всему (хотя видно, что пашете, как конь). Стараюсь брать с Вас пример! И не ныть)) ну разве что иногда и чуть-чуть))», - написали под видео.
«Дочка чудо) и пес такой классный! Видно, что как нянечка))»,
«Какая девочка красотка. А собакон просто удивил. Спокойный такой,отпад», - отметили подписчики Зейналовой (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранена, — прим. ред.).
Светлана Зейналова долгое время скрывала отца младшей дочери. После Дмитрий, которого она назвала лучшим в мире мужчиной, стал появляться на ее странице в соцсети.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!