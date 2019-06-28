«Простые радости»: Светлана Зейналова поделилась милым видео с годовалой дочерью и собакой

Светлана Зейналова во второй раз стала мамой, когда ей было уже за 40. Телеведущая признавалась, что сначала переживала из-за своего возраста, но, когда родилась дочь, все сомнения развеялись.

У Светланы две дочери: 10-летняя Саша, которая родилась в первом браке, и годовалая Вероника. Счастливая мать делится радостными моментами родительства. В очередной раз Светлана показала, из каких маленьких радостей складывается жизнь ее годовалой дочери: все, что нужно для счастья, это поесть фрукты и поиграть с собакой.