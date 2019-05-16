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«Просто куколка»: Игорь Николаев в милом видео показал, как 3-летняя дочь помогает в саду

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Слайд, который
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Игорь Николаев и Юлия Проскурякова

Фото: Instagram
Вероника с радостью ухаживает за цветами.

Игорь Николаев все свободное время проводит с семьей, а особенно – с младшей дочерью Вероникой, которой в октябре исполнится только четыре года. Игорь с супругой Юлией Проскуряковой берут девочку во все поездки, одним словом – везде и всегда вместе. А фотоотчеты выкладывают в Instagram.

Композитор и певец показал подписчикам новое милое видео с маленькой Вероникой. В этот раз девочку засняли за «работой» в саду. Малышка со шлангом наперевес поливала цветы и приговаривала, как за ними нужно ухаживать.

«Какая помощница растет», - прокомментировал видео Армар Давлетьяров. А Марина Юдашкина рассказала, что поливать свой сад не будет, дождется дождя.

«Садовник просто куколка», «Солнышко. Такая взрослая уже. Замечательный у вас садовник», «Молодчинка! Чудесная, сладкая девчушечка», - умилились подписчики Николаева.

Напомним, недавно Игорь с семьей вернулись с отдыха в США, где композитор проводил время с двумя дочками. Разница в возрасте между детьми Николаева составляет 37 лет.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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