«Просто куколка»: Игорь Николаев в милом видео показал, как 3-летняя дочь помогает в саду

Игорь Николаев все свободное время проводит с семьей, а особенно – с младшей дочерью Вероникой, которой в октябре исполнится только четыре года. Игорь с супругой Юлией Проскуряковой берут девочку во все поездки, одним словом – везде и всегда вместе. А фотоотчеты выкладывают в Instagram.
Композитор и певец показал подписчикам новое милое видео с маленькой Вероникой. В этот раз девочку засняли за «работой» в саду. Малышка со шлангом наперевес поливала цветы и приговаривала, как за ними нужно ухаживать.
«Какая помощница растет», - прокомментировал видео Армар Давлетьяров. А Марина Юдашкина рассказала, что поливать свой сад не будет, дождется дождя.
«Садовник просто куколка», «Солнышко. Такая взрослая уже. Замечательный у вас садовник», «Молодчинка! Чудесная, сладкая девчушечка», - умилились подписчики Николаева.
Напомним, недавно Игорь с семьей вернулись с отдыха в США, где композитор проводил время с двумя дочками. Разница в возрасте между детьми Николаева составляет 37 лет.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!