«Просто куколка»: Игорь Николаев в милом видео показал, как 3-летняя дочь помогает в саду

Игорь Николаев все свободное время проводит с семьей, а особенно – с младшей дочерью Вероникой, которой в октябре исполнится только четыре года. Игорь с супругой Юлией Проскуряковой берут девочку во все поездки, одним словом – везде и всегда вместе. А фотоотчеты выкладывают в Instagram.

Композитор и певец показал подписчикам новое милое видео с маленькой Вероникой. В этот раз девочку засняли за «работой» в саду. Малышка со шлангом наперевес поливала цветы и приговаривала, как за ними нужно ухаживать.