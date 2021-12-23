«Привет от аиста»: какие сны предвещают скорую беременность и легкие роды
Котенок
Видеть или взять домой во сне котенка означает скорые хлопоты. Девушке они указывают на беременность, особенно когда она видела кормление животного из пипетки и прочее.
Аист
Эти птицы, конечно, не сбросят малыша в капусту, но радостную новость принесут. Они олицетворяют крепкую, дружную и любящую семью, которая готова к новому этапу в жизни.
Рыба
Перед тем как узнать об интересном положении, многие женщины видят во сне именно рыб. При этом для положительного толкования она должна быть живой и не пугать своим видом сновидицу.
Бабочка
Бабочка, которая спокойно пролетала мимо, тоже предвещает пополнение. Если насекомое село на вас, это может означать, что у ребенка появилась душа, то есть, возможно, женщина, увидевшая сон, уже беременна.
Подарок
Также неожиданный подарок без повода от любимого мужчины означает для девушки, что вскоре она будет ждать малыша.
Между тем существует и несколько негативных значений. Например, если сновидица увидела пол ребенка на УЗИ, ее могут ожидать затяжные роды, а преждевременные предсказывает сухой виноград. Вши и гниды снятся к болезням и дальнейшему прерыванию беременности.
Кроме того, сны с такими символами, как квартира, крокодил, слезы и украшения, не означают скорое пополнение в семье.
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