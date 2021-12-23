«Привет от аиста»: какие сны предвещают скорую беременность и легкие роды

Котенок

Видеть или взять домой во сне котенка означает скорые хлопоты. Девушке они указывают на беременность, особенно когда она видела кормление животного из пипетки и прочее.

Аист

Эти птицы, конечно, не сбросят малыша в капусту, но радостную новость принесут. Они олицетворяют крепкую, дружную и любящую семью, которая готова к новому этапу в жизни.

Рыба

Перед тем как узнать об интересном положении, многие женщины видят во сне именно рыб. При этом для положительного толкования она должна быть живой и не пугать своим видом сновидицу.

Бабочка

Бабочка, которая спокойно пролетала мимо, тоже предвещает пополнение. Если насекомое село на вас, это может означать, что у ребенка появилась душа, то есть, возможно, женщина, увидевшая сон, уже беременна.

Подарок

Также неожиданный подарок без повода от любимого мужчины означает для девушки, что вскоре она будет ждать малыша.