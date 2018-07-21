Принцу Джорджу — 5! Королевская семья поделилась новым портретом именинника

22 июля свой день рождения отмечает старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон — принц Джордж. В этом году мальчику исполнилось пять лет и, по сложившейся традиции, в аккаунте Кенсингтонского дворца в Instagram появился новый официальный портрет именинника.