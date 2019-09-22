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«Принцесса Ильяна-Вероника»: Юлия Проскурякова показала милое видео с трехлетней дочкой

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Юлия Проскурякова с дочкой в самолете

Фото: Instagram Юлии Проскуряковой

В Сети обсуждают новую публикацию в блоге супруги Игоря Николаева.

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова воспитывают трехлетнюю дочь Веронику и с удовольствием делятся в своих блогах фото- и видеофрагментами из ее жизни. В новом видео, опубликованном в Instagram мамы, девочка в пышном розовом платье играет на губной гармошке. «Принцесса Ильяна-Вероника и её губная гармошка! Композиция «На сон грядущий» - импровизация😉☝🏻», — подписала видео Юлия.

«Музыкальная какая девчушка)) В родителей ведь, Юль!😊», «Какая умничка», «А почему Ильяна?», «Молодец 👏 👏👏👏папина дочка музыку сочиняет», «Какая взрослая уже, совсем изменилась», «Молодец. Подготовилась к выступлению, платье красивое, маникюр, и улыбка. Умничка», — обсуждают видео фолловеры.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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