«Принцесса Ильяна-Вероника»: Юлия Проскурякова показала милое видео с трехлетней дочкой

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова воспитывают трехлетнюю дочь Веронику и с удовольствием делятся в своих блогах фото- и видеофрагментами из ее жизни. В новом видео, опубликованном в Instagram мамы, девочка в пышном розовом платье играет на губной гармошке. «Принцесса Ильяна-Вероника и её губная гармошка! Композиция «На сон грядущий» - импровизация😉☝🏻», — подписала видео Юлия.