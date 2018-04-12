Принц Уильям случайно рассекретил пол своего третьего ребенка

По традиции Кейт Миддлтон и принц Уильям держат в секрете информацию обо всем, что касается беременности герцогини, включая пол ребенка и его будущее имя. Так было и с принцем Джорджем, и с принцессой Шарлоттой.

Но на днях принц Уильям все-таки… сболтнул лишнего. Наследник британского престола посетил футбольный матч в Бирмингеме, где в разговоре с поклонниками случайно рассекретил пол их с Кейт третьего малыша.