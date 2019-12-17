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Принц говорит: Кейт Миддлтон рассказала, какое первое слово произнес ее младший сын Луи

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Кейт Миддлтон и принц Гарри с детьми

Фото: Instagram

Первым младший сын герцогов Кембриджских произнес женское имя, но не матери.

Кейт Миддлтон и принц Уильям стали гостями популярного кулинарного шоу «Королевское Рождество с Берри». Мэри Берри — известный в Великобритании шеф-повар, чьи программы традиционно посещают члены королевской семьи.

Во время программы Кейт Миддлтон призналась, что первым словом, которое произнес ее полуторогодовалый сын Луи было именно «Мэри». «Он хорошо запоминает лица и мена людей, про которых мы часто говорим. А на кухне на уровне его глаз как раз стоят мои кулинарные книги авторства Мэри Берри», — рассказала герцогиня.

Герцогиня с супругом на шоу приготовили блюда, которые всегда присутствуют на их праздничном столе. И Кейт отметила, что при встрече Луи непременно узнал бы в лицо Мэри Берри. Ранее Кейт признавалась, что часто сама готовит для своей семьи, отпуская повара.

На съемки шоу Кейт Миддлтон прибыла в красном платье от Alessandra Rich стоимостью 1700 евро. Принц Уильям выбрал бордовый свитер, голубую рубашку и темные брюки.

Герцог и герцогиня Кембриджские и Мэри Берри

Фото: Instagram

Мэри Берри, которая познакомилась с членами королевской семьи несколько лет назад, отметила: «Когда Уильям и Кейт рядом, он берет ее за руку и смотрит на ее улыбку. И она ведет себя также. Это все очень мило».

Фото и видео: Instagram @kensingtonroyal

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