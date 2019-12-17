Принц говорит: Кейт Миддлтон рассказала, какое первое слово произнес ее младший сын Луи

Во время программы Кейт Миддлтон призналась, что первым словом, которое произнес ее полуторогодовалый сын Луи было именно «Мэри». «Он хорошо запоминает лица и мена людей, про которых мы часто говорим. А на кухне на уровне его глаз как раз стоят мои кулинарные книги авторства Мэри Берри», — рассказала герцогиня.

Герцогиня с супругом на шоу приготовили блюда, которые всегда присутствуют на их праздничном столе. И Кейт отметила, что при встрече Луи непременно узнал бы в лицо Мэри Берри. Ранее Кейт признавалась, что часто сама готовит для своей семьи, отпуская повара.

На съемки шоу Кейт Миддлтон прибыла в красном платье от Alessandra Rich стоимостью 1700 евро. Принц Уильям выбрал бордовый свитер, голубую рубашку и темные брюки.