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Принц Гарри уедет за границу и оставит Меган Маркл одну перед родами?

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Меган Маркл должна родить со дня на день

Фото: Pool/ Global Look press
В королевской семье со дня на день должен появиться на свет еще один ребенок.

Принц Гарри и Меган Маркл совсем скоро станут родителями. Но, как сообщает таблоид The Sun, герцогу Сассекскому придется пропустить рождение первенца. Принц на следующей неделе должен отправиться с рабочим визитом в Нидерланды. Там он будет участвовать в официальных мероприятиях, представляя королевскую семью.

Однако в обществе подозревают, что 37-летняя Меган уже родила, сообщает издание. И скорый отъезд из Великобритании принца Гарри для многих является подтверждением того, что ребенок уже родился. Ранее супруги уже заявляли, что объявят о появлении на свет наследника не сразу, а только после того, как семьей насладятся этим событием.

Меган в апреле пропустила празднование 93-го дня рождения Елизаветы II. Герцогиня ограничилась поздравлением королевы в социальных сетях. Мама Меган Маркл - 62-летняя Дория Рэгланд несколько дней назад прилетела из США в Великобританию. Поклонники считают, что все эти факты о рождении ребенка. Они также уверены, что любящий муж никогда бы не бросил жену накануне родов.

Герцог и герцогиня Сассекские раньше говорили, что не хотят жить также публично, как остальные члены королевской семьи. А ребенка они в будущем планируют отдать в обычную школу, где его не будут воспринимать как члена монаршей династии.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Pool, I-Images, Ray Tang, Stephen Lock, Pete Maclaine/ Global Look press

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