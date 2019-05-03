Принц Гарри уедет за границу и оставит Меган Маркл одну перед родами?

Меган в апреле пропустила празднование 93-го дня рождения Елизаветы II. Герцогиня ограничилась поздравлением королевы в социальных сетях. Мама Меган Маркл - 62-летняя Дория Рэгланд несколько дней назад прилетела из США в Великобританию. Поклонники считают, что все эти факты о рождении ребенка. Они также уверены, что любящий муж никогда бы не бросил жену накануне родов.

Герцог и герцогиня Сассекские раньше говорили, что не хотят жить также публично, как остальные члены королевской семьи. А ребенка они в будущем планируют отдать в обычную школу, где его не будут воспринимать как члена монаршей династии.