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Принц Гарри сфотографировал беременную жену во время прогулки по лесу

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото беременной Меган Маркл умилило подписчиков Instagram королевской семьи.

Фото, которое появилось на страничке британской королевской семьи в Instagram, растрогало подписчиков. Все дело в том, что снимок беременной Меган Маркл сделал никто иной как сам принц Гарри. Это произошло во время прогулки по лесу.

«Спасибо, Новая Зеландия, за самую чудесную последнюю неделю нашего тура. Нам повезло встретить множество приветливых киви. Австралия, Фиджи, Тонга и Новая Зеландия — мы чувствуем себя вдохновленными, понимая, как много каждый из нас может сделать, каждый имеет значение», — обратилась пара.

«Принц Гарри — инстаграмный муж!», «Ура, фото с животиком!», «Красивое место, красивая леди, красивый момент. Наслаждайтесь каждой минутой вместе (все трое)», «Какой уже большой живот!», «Природа и естественность всегда отлично смотрятся вместе. Красивое фото, Меган! Рады видеть ваш с Гарри очаровательный животик», — обсуждают в комментариях.

А вам нравится эта пара?

Фото: Chris Jackson/Guo Lei/Pool/globallookpress

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