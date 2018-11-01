Принц Гарри сфотографировал беременную жену во время прогулки по лесу

Фото, которое появилось на страничке британской королевской семьи в Instagram, растрогало подписчиков. Все дело в том, что снимок беременной Меган Маркл сделал никто иной как сам принц Гарри. Это произошло во время прогулки по лесу.

«Спасибо, Новая Зеландия, за самую чудесную последнюю неделю нашего тура. Нам повезло встретить множество приветливых киви. Австралия, Фиджи, Тонга и Новая Зеландия — мы чувствуем себя вдохновленными, понимая, как много каждый из нас может сделать, каждый имеет значение», — обратилась пара.