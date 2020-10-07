Приемные родители поделились советами, как рассказать близким об усыновлении
Женщина, предпочитающая оставаться анонимом, усыновила мальчика по имени Немо. О том, что хотят взять ребенка, они с мужем сообщили всем за несколько дней до первой встречи с мальчиком. «Мы держали это в секрете и объявили об этом в социальных сетях за три дня до встречи с ним. Нам пришлось много объяснять - это сложно для друзей и семьи, для всех трудный процесс. Близкие не понимают, что все это значит», - вспоминает она. При этом ей не нравится, когда люди хвалят ее за усыновление ребенка. «На самом деле мы просто очень хотели иметь ребенка. Мы не идеальные люди только потому, что усыновили Немо. Ребенку вредно слышать, что ему «так повезло» иметь родителей. Мы счастливы, что проводим с ним каждый день», - объясняет мать.
Женщина говорит, что с вопросами об усыновлении придется мириться всю жизнь. «Людям следовало бы быть более тактичными и думать, прежде чем говорить. Женщина советует окружающим быть более внимательными и не задавать лишних вопросов семьям, усыновившим детей», - считает она.
Приемный отец Уилл объясняет: «Когда мы сказали друзьям и семье об усыновлении, нас спрашивали о личных вещах, которые не надо знать даже близким. Это очень расстраивало, но мы сделали несколько глубоких вдохов и попытались превратить сложные вопросы в просвещение».
Менеджер по усыновлению в Coram Ambitious for Adoption Мэгги Дэвис объясняет, что лучше говорить всю правду сразу, так как близкие смогут поддержать вас. «Начните с того, почему вы хотите взять ребенка. Говорить это сложно и болезненно, так как часто это связано с бесплодием. Полезно рассказывать о положительных сторонах усыновления - желание стать родителями, дети, обретающие мам и пап. Хорошо направлять людей на сайты приютов или фондов, где есть информация о жизни сирот. Мы призываем людей поднимать тему усыновления сразу, как они задумались об этом. Таким семьям безусловно нужна поддержка», - добавил он.
Фото: Pixabay.com Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!