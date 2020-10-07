Приемные родители поделились советами, как рассказать близким об усыновлении

Женщина говорит, что с вопросами об усыновлении придется мириться всю жизнь. «Людям следовало бы быть более тактичными и думать, прежде чем говорить. Женщина советует окружающим быть более внимательными и не задавать лишних вопросов семьям, усыновившим детей», - считает она.

Приемный отец Уилл объясняет: «Когда мы сказали друзьям и семье об усыновлении, нас спрашивали о личных вещах, которые не надо знать даже близким. Это очень расстраивало, но мы сделали несколько глубоких вдохов и попытались превратить сложные вопросы в просвещение».

Менеджер по усыновлению в Coram Ambitious for Adoption Мэгги Дэвис объясняет, что лучше говорить всю правду сразу, так как близкие смогут поддержать вас. «Начните с того, почему вы хотите взять ребенка. Говорить это сложно и болезненно, так как часто это связано с бесплодием. Полезно рассказывать о положительных сторонах усыновления - желание стать родителями, дети, обретающие мам и пап. Хорошо направлять людей на сайты приютов или фондов, где есть информация о жизни сирот. Мы призываем людей поднимать тему усыновления сразу, как они задумались об этом. Таким семьям безусловно нужна поддержка», - добавил он.