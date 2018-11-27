«Придется одной ногой выйти из декрета»: Ирена Понарошку о проблемах работающей мамы

На днях младшему сыну телеведущей Ирены Понарошку Тео исполнился 1 месяц. Молодая мама не нарадуется на малыша, часто публикуя милые снимки с ним в своем микроблоге. Ирена кормит малыша сама, и, как выяснилось, за этот месяц всего пару раз отлучалась из дома надолго. Но скоро всей семье звезды предстоит путешествие в Азию, где они проведут несколько месяцев, и Ирена решила подзаработать на это.

«За это время я уезжала из дома без малыша всего два раза, на 4-5 часов, оставляя сцеженное молоко на одно кормление. Но в декабре мне придется одной ногой выйти из декрета и поработать Снегурочкой, чтобы набить финансовую подушку безопасности перед зимовкой в Азии. Поэтому я не покладая грудь инвестирую в свой домашний #БанкМолока», — сообщила Понарошку (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, — прим. ред.).