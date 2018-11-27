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«Придется одной ногой выйти из декрета»: Ирена Понарошку о проблемах работающей мамы

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирена Понарошку с младшим сыном Тео

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36-летняя Ирена Понарошку поделилась новой милой фотографией с младшим 1-месячным сыном и рассказала, как справляется с возникшими трудностями.

На днях младшему сыну телеведущей Ирены Понарошку Тео исполнился 1 месяц. Молодая мама не нарадуется на малыша, часто публикуя милые снимки с ним в своем микроблоге. Ирена кормит малыша сама, и, как выяснилось, за этот месяц всего пару раз отлучалась из дома надолго. Но скоро всей семье звезды предстоит путешествие в Азию, где они проведут несколько месяцев, и Ирена решила подзаработать на это.

«За это время я уезжала из дома без малыша всего два раза, на 4-5 часов, оставляя сцеженное молоко на одно кормление. Но в декабре мне придется одной ногой выйти из декрета и поработать Снегурочкой, чтобы набить финансовую подушку безопасности перед зимовкой в Азии. Поэтому я не покладая грудь инвестирую в свой домашний #БанкМолока», — сообщила Понарошку (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Напомним, что о беременности Ирены заговорили в середине августа, когда поклонники стали замечать, что телеведущая все чаще предпочитала носить одежду свободного кроя, а также не выкладывала в микроблог фотографии в полный рост. Свое интересное положение Ирена подтвердила лишь в сентябре, за месяц до родов.

Фото: Instagram

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