Праздник без папы: 2-летний сын Александра Кокорина принимает поздравления с днем рождения

«4.06.2017 в 4.06 -Самый главный и самый лучший момент моей жизни!Сынок с Днем Рождения. Ты моя вселенная. Я тебя очень сильно люблю. Спасибо что выбрал нас с папой. Мы сделаем все что бы ты был самым счастливым и любимым. Главное будь здоров», - поздравила Дарья маленького Майкла (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).