Праздник без папы: 2-летний сын Александра Кокорина принимает поздравления с днем рождения

Сыну Александра Кокорина исполнилось два года. 4 июня его мама 28-летняя Дарья Валитова опубликовала в Instagram поздравление малышу и его новые фотографии. Правда, лица мальчика на нем не видно. Родители решили пока не показывать первенца.
«4.06.2017 в 4.06 -Самый главный и самый лучший момент моей жизни!Сынок с Днем Рождения. Ты моя вселенная. Я тебя очень сильно люблю. Спасибо что выбрал нас с папой. Мы сделаем все что бы ты был самым счастливым и любимым. Главное будь здоров», - поздравила Дарья маленького Майкла (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Утром дом украсили шарами, а в подарок от мамы – свой первый Lamborghini. Правда, пока только велосипед.
Футболист Александр Кокорин находится в тюрьме, где отбывает срок за драку и хулиганство. Кокорин получил 7,5 месяцев колонии общего режима. Скоро он уже должен вернуться домой.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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