Появившаяся на свет в результате неудачного аборта женщина спустя 30 лет нашла свою родную мать
Удивительной историей заинтересовался британский онлайн-портал The Sun, которому жительница Канзас-Сити рассказала ее. По словам Мисси, она всегда знала, что ее усыновили – приемные родители никогда не скрывали этого. У девочки было счастливое детство, она росла со старшей сестрой и всегда знала, что ее очень любят, потому всегда считала, что ее биологическая мать просто отказалась от нее, так как были слишком молоды, чтобы заботиться о младенце, но правда оказалась куда более зловещей. В возрасте 14 лет они с сестрой поссорились, и она в сердцах бросила фразу: «По крайней мере, мои родители хотели меня». Мисси расплакалась и приемная мать была вынуждена объяснить ей, что ее родной матери было всего 19 лет, когда она забеременела и по настоянию родителей вынуждена была сделать физиологический аборт на 7 месяце. Однако процедура не увенчалась успехом, из-за чего ребенок появился на свет живым. Но вместо того, чтобы отдать девочку на усыновление, бабушка Мисси сказала своей дочери, что все прошло хорошо, а врачей убедила выбросить младенца как медицинские отходы.
К счастью, врачи не смогли этого сделать, и одна из добросердечных медсестер доставила девочку в реанимацию для новорожденных, где девочка удивительным образом восстановилась и окрепла. Впоследствии ее перевели в другую больницу, где ее увидели приемные родители и удочерили. С тех пор Мисси чувствовала боль и пустоту по отношению к родной матери. В какой-то момент она даже начала злоупотреблять алкоголем, но довольно быстро справилась с этой пагубной привычкой и в 19 лет решила найти людей, которые подарили ей жизнь. В течение 10 лет женщина искала старые записи в архивах и в конце концов обнаружила их имена. В 2007 году она разыскала своего отца, написала ему письмо в офис, где он работал, но ответа не получила. Впоследствии выяснилось, что мужчина скоропостижно скончался по естественным причинам, потому не успел прочесть ее послание. Тогда женщина стала разыскивать свою мать. Это заняло очень много времени. В какой-то момент Мисси думала, что это тупик, но в 2013 году с ней связалась женщина, которая утверждала, что она – биологическая сестра ее родной матери, она всегда знала об аборте и о том, что ребенок выжил, потому хотела познакомить ее с Рут, ее биологической матерью, которой к тому моменту уже было 62, и все эти годы она не была в курсе того, что произошло. Сначала женщины переписывались, потом встретились, постепенно узнали друг друга и очень сблизились.
Фото: facebook Missy Ohden
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