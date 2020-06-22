Появившаяся на свет в результате неудачного аборта женщина спустя 30 лет нашла свою родную мать

К счастью, врачи не смогли этого сделать, и одна из добросердечных медсестер доставила девочку в реанимацию для новорожденных, где девочка удивительным образом восстановилась и окрепла. Впоследствии ее перевели в другую больницу, где ее увидели приемные родители и удочерили. С тех пор Мисси чувствовала боль и пустоту по отношению к родной матери. В какой-то момент она даже начала злоупотреблять алкоголем, но довольно быстро справилась с этой пагубной привычкой и в 19 лет решила найти людей, которые подарили ей жизнь. В течение 10 лет женщина искала старые записи в архивах и в конце концов обнаружила их имена. В 2007 году она разыскала своего отца, написала ему письмо в офис, где он работал, но ответа не получила. Впоследствии выяснилось, что мужчина скоропостижно скончался по естественным причинам, потому не успел прочесть ее послание. Тогда женщина стала разыскивать свою мать. Это заняло очень много времени. В какой-то момент Мисси думала, что это тупик, но в 2013 году с ней связалась женщина, которая утверждала, что она – биологическая сестра ее родной матери, она всегда знала об аборте и о том, что ребенок выжил, потому хотела познакомить ее с Рут, ее биологической матерью, которой к тому моменту уже было 62, и все эти годы она не была в курсе того, что произошло. Сначала женщины переписывались, потом встретились, постепенно узнали друг друга и очень сблизились.

Фото: facebook Missy Ohden

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