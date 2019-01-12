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«Потому что не замужем»: Ирина Дубцова прокомментировала слухи о беременности

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Ирина Дубцова

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36-летняя певица опубликовала фото в купальнике, чтобы опровергнуть слухи о своем интересном положении.

Сейчас Ирина Дубцова отдыхает на Мальдивах, как и многие другие российские звезды. Но если большинство из них тут же по прилету опубликовали фото в бикини, то Ирина не стала этого делать — и тут же спровоцировала соответствующие слухи.

«Поцелуйчик для немногочисленных возмущающихся и подозревающих меня в сокрытии «чего-то») Хотела слегка подзагореть, а потом уже фотографии в купальниках) И еще раз отвечу #янебеременеюпотомучтонезамужем», — заявила Дубцова в своем микроблоге, все-таки показав фото в ярком слитном купальнике.

«Вы прекрасный и светлый человек, яркое солнышко Мальдив», «Мы не подозревали, а надеялись, но так тоже отлично», «Красотка! Обожаю вас, Иришка, еще с «фабрики». Здоровья вам и процветания всем нам на радость», — прокомментировали фанаты.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Instagram

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