«Потому что не замужем»: Ирина Дубцова прокомментировала слухи о беременности

Сейчас Ирина Дубцова отдыхает на Мальдивах, как и многие другие российские звезды. Но если большинство из них тут же по прилету опубликовали фото в бикини, то Ирина не стала этого делать — и тут же спровоцировала соответствующие слухи.

«Поцелуйчик для немногочисленных возмущающихся и подозревающих меня в сокрытии «чего-то») Хотела слегка подзагореть, а потом уже фотографии в купальниках) И еще раз отвечу #янебеременеюпотомучтонезамужем», — заявила Дубцова в своем микроблоге, все-таки показав фото в ярком слитном купальнике.