«Потому что мы банда»: Евгений Цыганов показал четверых подросших детей от первого брака

«Как круто! И как много!!», - оставила одна из подписчиц актера. На что нынешняя избранница Цыганова – актриса Юлия Снигирь ответила: «Это еще мало».

«какие красивые дети», «Самая крутая банда! Обожаем и завидуем», «Все такие обаятельные», - похвалили другие фолловеры.