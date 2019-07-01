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«Потому что мы банда»: Евгений Цыганов показал четверых подросших детей от первого брака

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Слайд, который
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Евгений Цыганов с детьми

Фото: Instagram
Все его наследники в машину не поместились.

Актер Евгений Цыганов разместил в Instagram фотографию с детьми, которых ему родила Ирина Леонова. На фото он сидит в машине с четырьмя детьми. Всего у актера от первого брака семь наследников.

«Потому что мы банда». Подписал Евгений фотографию.

Ирина Леонова с детьми

«Как круто! И как много!!», - оставила одна из подписчиц актера. На что нынешняя избранница Цыганова – актриса Юлия Снигирь ответила: «Это еще мало».

«какие красивые дети», «Самая крутая банда! Обожаем и завидуем», «Все такие обаятельные», - похвалили другие фолловеры.

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь с обручальными кольцами

Напомним, Ирина Леонова и Евгений Цыганов прожили вместе 11 лет. За это время у них родились Полина, Никита, София, Андрей, Александр, Георгий и Вера. Но, даже обзаведясь семерыми детьми, актеры до загса так и не дошли. А первым мужем Леоновой был актер Игорь Петренко, их брак продлился четыре года.

Некоторое время назад в СМИ промелькнула информация, что Евгений-таки узаконил отношения с Юлией Снигирь, но официально они эту информацию не обнародовали.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Kinopoisk.ru

Видео: youtube.com/ Телеканал Ю

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