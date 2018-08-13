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Постройневшая Юлия Проскурякова показала модницу дочь

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Юлии Проскуряковой

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Дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой примерила ведьмину шляпу.

Семья Игоря Николаева проводит лето в Юрмале. Время от времени родители маленькой Вероники делятся фотографиями с дружеских посиделок и совместных прогулок.

«Хороший вечер 😉 #ужин #ресторан #друзья #хорошеенастроение», — написала Юлия Проскурякова и поделилась фотографиями подросшей дочери, которая составила маме компанию. Малышка примерила шляпу — и явно почувствовала себя настоящей взрослой модницей.

Растроганные подписчики Юлии отметили, что им обеим очень идут выбранные наряды. Маме — черный кружевной топ и строгий красный костюм, который подчеркивает ее стройную фигуру, а дочери — платьице в цветочек.

«О, Ника в образе)», «Красотка в шляпе», «Какой гном красивый в шляпе», «Дама в шляпе и в красивых ромашках», «Вероника неотразима», — комментируют они наряд малышки. Юлия тоже не осталась без комплиментов: «Ваууууу! Шикарный костюм! Очень красиво», «Какая Вы очаровательная! Вам идет ярко-красный», «Чертовски хороша», «Юлечка, вы чем то похожи на свою свекровь. Есть что -то общее», «Юля, Вы неотразимы! Стильно, красиво», — обсуждают фолловеры.

Фото и видео: instagram

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