Постройневшая Юлия Проскурякова показала модницу дочь

Семья Игоря Николаева проводит лето в Юрмале. Время от времени родители маленькой Вероники делятся фотографиями с дружеских посиделок и совместных прогулок.

«Хороший вечер 😉 #ужин #ресторан #друзья #хорошеенастроение», — написала Юлия Проскурякова и поделилась фотографиями подросшей дочери, которая составила маме компанию. Малышка примерила шляпу — и явно почувствовала себя настоящей взрослой модницей.