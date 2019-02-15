«Постарела»: новое фото молодой мамы Нюши вызвало шквал критических комментариев

Некоторые фолловеры не оценили новую фотографию певицы: «Что-то изменилась не в лучшую сторону», «Постарела», «Мне кажется это последствия загара на солнце на островах», «Что с лицом случилось😕😟 как-то постарела резко», «Нюша😂 баба Нюша», «Согласна с многими, что вид будто постарела. Возможно просто фото неудачное, бывает такое», «Подумала, что бабушка с коляской 😆», «Стала выглядеть прям как женщина , женщина . При чем не в лучшей форме . Мешки под глазами . Не в обиду , но факт!». Однако нашлись и те, кто встал на защиту любимицы: «Красотулька😍😍😍просто ракурс не тот ,как говорят муж самый плохой фотограф», «Нюша, какая ты красоточка без макияжа», «Похорошела», «Дочки забирают немного красоты 🙄.но Нюша красотка, просто кадр неудачный», «Сами вы все старые, она очень красивая!!!», «Такая милая, естественная, счастливая!».