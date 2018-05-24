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Последний звонок — 2018: как Михалкова, Навка, Заворотнюк и другие звезды поздравили своих детей

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Фото из Instagram Анны Михалковой
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Звездные дети (и их родители) прощаются со школой.

«Ааааа!!! Наконец!! Хоть один это марафон добежал))) ВЫПУСКНОЙ!!! Это мой, блин, праздник!!!», — счастлива Анна Михалкова. Подписчикам, которые пристыдили актрису за то, что на фото ее сын выглядит старше и серьезнее мамы, она ответила: «Мои любимые "светлые человечки", в моем возрасте я уже могу позволить себе все)) как пенсионер я провела свою юность, пора наверстать упущенное!!».

«Первый класс закончили! Господи, побыстрее бы другие десять! А мы пока отмечать лимонадом», — выдыхает Алена Водонаева.

«Сегодня у Макара выпускной начальной школы,которую он окончил на хорошо и отлично💐с этого года к английскому добавился французский язык и пока предпочтение он отдаёт второму💞а на сегодняшнем концерте играл одну из главных ролей-Маленького Принца🤴🏻желаю сыну из Маленького Принца вырасти в Большого и доброго парня!🕺уважать своих товарищей и учителей,любить родителей💖а самое главное-много читать хороших книжек😇УРА», — поделилась Алика Смехова.

«Пока совсем не верится, что мой сын уже не школьник... С праздником тебя, мой выпускник! Такая разная и безумно интересная жизнь у тебя впереди! Мой дорогой сыночек, мне хочется пожелать тебе всего самого наилучшего, что поможет тебе на твоем дальнейшем пути. Я знаю, сколько у тебя умений и талантов, какой огромный в тебе заложен потенциал, и твердо уверена, что ты обязательно добьешься успеха! Ни в чем не сомневайся, верь в себя и смело покоряй этот мир! Мои любимые совсем уже повзрослевшие дети! Самое большое счастье - видеть счастливыми вас», — написала Анастасия Заворотнюк.

«Вот и закончилось детство у моей малышки, моей девочки!!! Казалось вот ещё вчера ты была такая маленькая, вкусная и сладкая как Надюша👼🏻👼🏻👼🏻 , а сегодня стоишь такая красавица и умница моя выпускница👩‍🎓!! Теперь впереди у тебя экзамены, незабываемая студенческая пора, а дальше взрослая, сложная, но безумно интересная жизнь!!! Пусть все твои мечты и цели осуществятся моя любимая @sashazhulina #последнийзвонок #сашажулина #надеждапескова #моёсчастье», — подытожила Татьяна Навка.

«Не хочется верить в то, что сегодня - последний день.. Слишком сильно люблю свой класс и свою школу», — отозвалась в блоге Саша Жулина.

Фото: instagram

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