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«Портрет с натуры»: Алла Пугачева написала портрет младшей дочери Лизы

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Максима Галкина

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Максим Галкин опубликовал новое видео с любимыми женой и дочерью.

Шоумен Максим Галкин рассказал подписчикам о скрытом таланте своей супруги Аллы Пугачевой. Телеведущий опубликовал в Instagram видео, в котором Примадонна пишет портрет четырехлетней дочки Лизы, а потом демонстрирует результат: «Лиза попросила маму её нарисовать. Портрет с натуры, так сказать. 👩‍🎨 #елизаветагалкина #алла».

«Какая внимательная...💓💓💓какую кисточку? очки? аккуратно, я присела на краешек платья...», «Максим, Вам с супругой просто необходимо написать книгу " Как воспитать идеальных детей "!😀», «Очень трогательно, вот это мамочка», «Аккуратнее, мамочка...😊😊 Как же это мило, просто безумно...», «Талант художника!!!», «Прекрасная семья❤ Лизонька, мисс очарование, такая вежливая девочка», «Какая умничка», «Какое почтительное отношение к родителям..Браво..», «Восторг!», «Это невероятная девочка. Сколько любви и нежности к своей мамочке❤», — восхитились подписчики Максима Галкина.

Фото и видео: Instagram

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