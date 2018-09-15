«Портрет с натуры»: Алла Пугачева написала портрет младшей дочери Лизы

«Какая внимательная...💓💓💓какую кисточку? очки? аккуратно, я присела на краешек платья...», «Максим, Вам с супругой просто необходимо написать книгу " Как воспитать идеальных детей "!😀», «Очень трогательно, вот это мамочка», «Аккуратнее, мамочка...😊😊 Как же это мило, просто безумно...», «Талант художника!!!», «Прекрасная семья❤ Лизонька, мисс очарование, такая вежливая девочка», «Какая умничка», «Какое почтительное отношение к родителям..Браво..», «Восторг!», «Это невероятная девочка. Сколько любви и нежности к своей мамочке❤», — восхитились подписчики Максима Галкина.

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